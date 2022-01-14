Hình tượng mới của H’Hen Niê nhận được hàng ngàn lời khen ngợi của dân tình. Rũ bỏ hình ảnh hoa hậu, người đẹp Ê-đê được kỳ vọng sẽ trở thành “đả nữ” mới của màn ảnh Việt trong vai diễn đầu tay.

Thời gian vừa qua, top 5 Miss University 2018 đã dành nhiều công sức và tâm huyết để chuẩn bị cho màn “lấn sân” sang lĩnh vực diễn xuất của mình. Ngay từ vai diễn đầu tay, H’Hen Niê đã lựa chọn thách thức lớn cho bản thân khi vào vai diễn đả nữ đầy gai góc và dữ dội.

Những phân cảnh hành động của H’hen Niê đều là những phân đoạn nguy hiểm nhất phim khi nhân vật phải giao đấu trên 2 tầng container chồng lên nhau trong mưa với nhiệt độ dưới 8 độ C. H'Hen Niê chia sẻ trên trang cá nhân: “Hen đã được tập luyện rất kỹ cho vai diễn lần này, có cả máu và nước mắt nhưng mọi cung bậc cảm xúc đều cho Hen thấy được sự quyết tâm cũng như sự nghiêm túc của mình đối với vai diễn lần này là thật” "Hen đã được tập luyện rất kỹ cho vai diễn lần này, có cả máu và nước mắt nhưng mọi cung bậc cảm xúc đều cho Hen thấy được sự quyết tâm cũng như sự nghiêm túc của mình đối với vai diễn lần này là thực sự. Khi ra thực tế Hen vẫn còn khá bỡ ngỡ và có chút hồi hộp nhưng khi vào set quay thì mình phải là nhân vật để thể hiện trọn vẹn cảm xúc lẫn mạch diễn của nhân vật" - nàng hậu tâm sự.

Để có thể hóa thân vào vai đả nữ, H'Hen Niê suốt một năm đã dành nhiều công sức để tham gia tập huấn võ thuật theo phong cách võ thuật thực chiến. Mỗi ngày, cô có 8 tiếng huấn luyện theo hình thức kèm 1-1 cùng thành viên đội võ thuật Hàn Quốc với cường độ cao, cứ 30 phút tập liên tục thì được nghỉ 5 phút. Cuối ngày, H'Hen Niê vẫn chăm chỉ đến phòng gym để tăng cường thể lực và duy trì vóc dáng. Với vai diễn đầu tay này, dù chưa lên sóng nhưng H’hen Niê đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi và kỳ vọng sẽ trở thành đả nữ mới của điện ảnh Việt. Nàng hậu thậm chí còn được đặt lên bàn cân so sánh với hình tượng đả nữ thành công của màn ảnh rộng Việt Nam là Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên, H'Hen Niê khiêm tốn chia sẻ: “Hen nghĩ để so sánh Hen và chị Ngô Thanh Vân là khập khiễng, chị Vân là một biểu tượng của làng điện ảnh nước nhà. Hen là em út đi sau và nhìn vào những thành tựu mà chị đạt được để học hỏi và cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn”. Ảnh: FBNV

Kim Duyên mắc COVID-19: Hoàng My từ F1 thành F0, H'Hen Niê vừa nhận kết quả test PCR Sau khi Kim Duyên thông báo nhiễm COVID-19 hôm 5/1, sáng nay, trên trang cá nhân, á hậu Hoàng My có bài đăng tiết lộ bản thân đã tiến hành test nhanh sau khi có những biểu hiện đáng ngờ và nhận kết quả dương tính.

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