Đàm Vĩnh Hưng 'chạm trán' chủ nợ 3.500 tỷ của mình: Tưởng hốt hoảng nào ngờ vui vẻ đến bất ngờ

Sau khi tiết lộ khoản nợ khổng lồ lến đến 3.500 tỷ đồng bởi vì Hồ Ngọc Hà, mới đây Đàm Vĩnh Hưng lại vừa mới chia sẻ hình ảnh đầy vui vẻ khi gặp mặt "chủ nợ" của mình.

Ngày 1/4 vừa qua Đàm Vĩnh Hưng đã khiến khán giả phải sửng sốt khi công bố khoản nợ khổng lồ lên đến 3500 tỷ, theo thông tin từ nam ca sĩ số nợ này xuất phát từ việc "bỏ vốn" ra mời Hồ Ngọc Hà đến chương trình The Show của mình.

Mới đây nhất, trên trang facebook của mình ông hoàng nhạc Việt đã chia sẻ hình ảnh của mình cùng "chủ nợ" Hồ Ngọc Hà sau chuyển đi Lon Don. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ:

"Kết thúc chuyến " công tác " cùng đoàn ngoại giao Việt Nam - trong khuôn khổ " Tuần lễ Việt Nam tại London". Good bye London! Mình về Việt Nam đây...".

Cập nhật gần đây trên trang cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh chụp màn hình

Trong bức ảnh Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, người hâm mộ không khỏi cảm thán trước mặt mộc của "bà hoàng giải trí" - Hồ Ngọc Hà. Làn da căng mịn cùng nụ cười tươi tắn, chẳng cần phải trang điểm lộng lẫy, đường nét trên gương mặt cô vẫn tỏa sáng vô cùng xinh đẹp.

Bên cạnh đó, hình ảnh ông xã Kim Lý đầy nam tính của nữ ca sĩ cũng khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa cảm thán, đa phần đều đồng ý rằng, visual của 2 nghệ sĩ quá sức "xứng đôi vừa lứa".

Cuộc sống hôn nhân của diễn viên Quang Tuấn: cát-xê đều "chảy" vào tài khoản của vợ Cặp đôi Quang Tuấn và Linh Phi luôn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đẹp như mơ của mình. Mới đây, nam diễn viên cũng đã có chút trải lòng về cuộc sống hôn nhân của mình.

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