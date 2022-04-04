Chuyện gì đây: Hà Hồ - Lệ Quyên chụp ảnh cùng nhau? CĐM rần rần 'phải chăng rạn nứt năm nào đã được hàn gắn?'

Tại chuyến công tác ở London, hai mỹ nhân của làng nhạc Việt - Lệ Quyên, Hà Hồ đã cùng xuất hiện chung một khung hình. CĐM ngay lập tức đặt câu hỏi lớn "Phải chăng rạn nứt năm nào đã được hóa giải?".

Mới đây, khi cùng tham dự một sự kiện tại London (Anh), ba cặp đôi vô cùng "hot" của showbiz Việt là "Hà Hồ - Kim Lý, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu, Chí Trung - Ý Lan" đã cùng xuất hiện chung 1 khung hình. Đây cũng là một trong vô số lần ít ỏi mà hai "nữ hoàng" làng nhạc Việt chụp ảnh cùng nhau sau nhiều đồn đoán rạn nứt tình chị em. Khán giả không khỏi bất ngờ khi 3 cặp đôi siêu hot cùng đứng chung trong một khung hình - Ảnh: Internet Sau khi drama Hà Hồ, Lệ Quyên cạch mặt nhau bùng nổ trên mạng xã hội hồi năm 2015, cộng đồng mạng dường như không còn thấy hình ảnh của cặp bạn thân này chụp chung với nhau một lần nào nữa.

Mới đây, mặc dù cùng tham gia một sự kiện tại trời Âu, nhưng Hà Hồ và Lệ Quyên đều không có bất kỳ hình ảnh chung nào. Phải đến khi Đàm Vĩnh Hưng phát trực tiếp buổi gặp gỡ của loạt sao nổi tiếng lên trang cá nhân, người hâm mộ mới có cơ hội nhìn thấy khoảnh khắc "ngàn năm có một" khi bà xã Kim Lý và người tình của Lâm Bảo Châu cùng góp mặt. Những thước phim do Đàm Vĩnh Hưng phát cho khán giả xem tại London - Ảnh: Chụp màn hình Hai mỹ nhân gần như không đứng cạnh nhau dù có thay đổi vị trí nhiều lần - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù chưa có tín hiệu nào cho thấy mỗi quan hệ của 2 mỹ nhân này được hàn gắn sau nhiều năm không nhìn mặt nhau nhưng trong sự kiện lần này nhìn thấy Hà Hồ - Lệ Quyên cùng chung 1 khung hình, nhiều khán giả không giấu được niềm vui và mong ngày đôi bạn này tái hợp.

Cả Hà Hồ và Lệ Quyên chỉ chú tâm đăng ảnh ngọt ngào với người tình tại trời Tây - Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà Lệ Quyên cũng không kém cạnh "bạn thân" khi đăng tải đoạn clip tình cảm bên "tình trẻ" Lâm Bảo Châu - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ và "nữ hoàng phòng trà" từng là cặp "chị chị em em" thân thiết của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, vào năm 2015, dư luận ngỡ ngàng trước thông tin cả hai cạch mặt nhau vì xảy ra mâu thuẫn. Khi cùng xuất hiện trong một vài sự kiện, cặp bạn thân một thời còn ngó lơ nhau và tỏ ra như không quen biết. Tại thời điểm đó, nguyên do được CĐM đồn đoán đến từ chuyện tình cảm. Tuy nhiên thay vì lên tiếng trần tình, cả hai hạn chế nhắc về nhau. Cũng từ đây, dư luận không còn bắt gặp Hà Hồ và Lệ Quyên gặp gỡ hay tương tác trên MXH như trước.

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