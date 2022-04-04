Ngọc Lan lần đầu tiết lộ đã viết lời sau cuối trước khi đưa ra quyết định ly hôn tận 7 tháng, tự nhận xét ngày ấy 'thật quyết liệt'

Hậu trường 04/04/2022 14:38

Mới đây trên trang Facebook của nữ diễn viên Ngọc Lan đã có những động thái mới sau khi chia tay chồng cũ là diễn viên Thanh Bình.

Giữa tháng 11/2019, cặp đôi trai tài gái sắc Ngọc Lan - Thanh Bình công bố đường ai nấy đi, gây ra bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Trước thời gian này có nhiều tin đồn liên quan nhưng cả hai đều phủ nhận.

Sự việc đã trôi qua một thời gian, nhưng đến sáng nay (ngày 4/4) nữ diễn viên Cổng Mặt Trời bỗng nhiên đào lại tấm ảnh mặc áo cô dâu cùng dòng trạng thái được đăng tải vào tháng 4/2019.

Ngọc Lan lần đầu tiết lộ đã viết lời sau cuối trước khi đưa ra quyết định ly hôn tận 7 tháng, tự nhận xét ngày ấy 'thật quyết liệt' - Ảnh 1
Những dòng tâm trạng đầy cảm xúc của Ngọc Lan một thời - Ảnh: Chụp màn hình

Những dòng tâm trạng mà Ngọc Lan đăng tải khi đó như sau: "Bước sang một trang mới, cuộc sống mới. Bỏ đi những thói quen cũ, đón nhận những vất vả mới nhưng vốn dĩ rất quen thuộc của một người mẹ. Tạm biệt nhé yêu thương".

Bên dưới dòng trạng thái cũ, Ngọc Lan đã vào bình luận vào sáng nay như sau: "Ngày đó mình thật quyết liệt, tính toán đâu ra đó hết, và từ sau status (dòng trạng thái) này, mình đã không còn post (đăng tải) những câu văn than vãn hay ẩn chứa điều gì nữa". Qua dòng bình luận mới, khán giả cũng có thể thấy được trước khi quyết định chia tay Thanh Bình, Ngọc Lan đã từng suy tính rất kỹ lưỡng trước đó.

Ngọc Lan lần đầu tiết lộ đã viết lời sau cuối trước khi đưa ra quyết định ly hôn tận 7 tháng, tự nhận xét ngày ấy 'thật quyết liệt' - Ảnh 2
Cuộc hôn nhân đổ vỡ của Ngọc Lan và Thanh Bình đã làm cho bao khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Sau khi ly hôn, Thanh Bình từng vướng vào rất nhiều tin đồn tình ái, thậm chí có thời gian, nam diễn viên ngưng hoạt động nghệ thuật, không dám liên lạc với vợ cũ tuy vẫn muốn về thăm con. Còn về phía Ngọc Lan thì song song với phát triển sự nghiệp, đứa con chung với Thanh Bình chính là niềm an ủi lớn nhất đối với cô. Thanh Bình cũng từng khẳng định rằng việc ly hôn với Ngọc Lan là điều mà cả hai cùng không mong muốn.

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