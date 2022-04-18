Phải chăng đây là chiêu thức "em gái nương tựa" Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'?

Hậu trường 18/04/2022 10:23

Một tài khoản Instagram được cho là của Hiền Hồ tái xuất sau hậu tin đồn tiểu tam.

Câu chuyện của Hiền Hồ và vị đại gia đã xuất hiện hàng loạt chi tiết phủ nhận lại phát ngôn chỉ là "anh em nương tựa". Thậm chí, mẹ vợ của đại gia này cũng đã lên tiếng không dưới 1 lần, dù không nêu rõ sự tình, song nhiều người vẫn đặt ra giả thiết về chia sẻ thâm sâu của "lão phật gia" của tập đoàn Sơn Kim.

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 1
Hiền Hồ và người "anh em nương tựa" U60 - Ảnh: Internet

Hiền Hồ vẫn giữ im lặng và khóa tất cả các tài khoản chính chủ trên mạng xã hội. Một nguồn tin cho biết hiện tại chiếc xế hộp tiền tỷ của Hiền Hồ đã được di chuyển đến địa điểm khác và che chắn cẩn thận.

Chưa hết,Giữa lúc drama này vẫn đang rất căng thẳng, trên trang Facebook cá nhân, người được cho là em họ Hiền Hồ đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên. Theo đó, tài khoản này đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý với nội dung vỏn vẹn dòng chữ: "Game on. 3p13s".

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 2
Trạng thái đầy ẩn ý của "em họ" Hiền Hồ - Ảnh: FBNV

Trước ồn ào, Hiền Hồ chọn cách im lặng và sống ẩn, không để lộ chút tung tích nào. Tuy nhiên, nhiều người vẫn khẳng định giọng ca “Gặp nhưng không ở lại” không thể mai danh ẩn tích 100%  được.

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 3
Hiền Hồ chọn cách mai danh ẩn tích sao ồn ào "tiểu tam" - Ảnh: FBNV

Gần đây, Instagram xuất hiện một tài khoản với ID giống hệt Hiền Hồ. Dù lượng người theo dõi ít ỏi, thế nhưng tài khoản này rất chăm chỉ post bài tương tác.

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 4
Tài khoản được cho là của Hiền Hồ - Ảnh: IGNV

 

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 5
Story tương tác - Ảnh: IGNV

 

Phải chăng đây là chiêu thức 'em gái nương tựa' Hiền Hồ 'comeback' hậu tin đồn 'tiểu tam'? - Ảnh 6
Có ý kiến đây chỉ là tài khoản Fake của Hiền Hồ - Ảnh: IGNV

Một số ý kiến cho rằng, đây chỉ là tài khoản fake Hiền Hồ để câu sự chú ý. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không loại trừ khả năng đây là tài khoản phụ của Hiền Hồ, được xây dựng như một nick ảo để tránh bị phát hiện.

Mọi thứ vẫn chỉ là dự đoán của cộng đồng mạng, tuy nhiên cái tên Hiền Hồ hiện tại vẫn còn được rất nhiều người quan tâm.

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Từ khóa:   hiền hồ Hiền Hồ - Hồ NHân vbiz

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