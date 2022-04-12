Cùng sinh năm 1997, Hiền Hồ có anh họ, Jack vừa mới trở lại hậu ồn ào tình ái cũng nhanh chóng 'ngỏ ý' tìm chốn 'nương tựa', sụt sùi khẳng định trong nước mắt 'không muốn ai tổn thương'

Hậu trường 12/04/2022 16:27

Trong buổi livestream mừng sinh nhật mới đây, Jack đã chính thức lộ diện và có nhiều tâm sự gửi đến fan hâm mộ sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào tình ái. Đáng chú ý hơn khi nam ca sĩ còn nhắc đến cụm từ hot nhất hiện nay 'nương tựa', khiến dân tình xôn xao cực độ.

Tối muộn ngày 11/4, Jack bất ngờ tái xuất MXH bằng loạt ảnh hé lộ sinh nhật sắp tới. Đây cũng được xem là động thái comeback sau loạt ồn ào tình ái gây xôn xao cõi mạng.

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng chia sẻ: "Năm nào cũng bắt xem làm sinh nhật cho tui như nào như nào...".

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Jack lộ rõ thân hình sụt cân hậu ồn ào tình ái - Ảnh: Internet

Cũng trong tối cùng ngày, nam ca sĩ đã có buổi phát trực tiếp để giao lưu cùng với fan hâm mộ ở nhiều tỉnh thành để mừng sinh nhật tuổi 25.

Xuất hiện trong buổi giao lưu online, giọng ca sinh năm 1997 lộ rõ vẻ ngoài sụt cân trầm trọng, thần sắc cũng kém tươi tắn. Bên cạnh những lời hỏi han, cảm ơn fan, Jack cũng dành thời gian để trả lời các câu hỏi từ người hâm mộ. Khi được "đom đóm" - (FC của Jack) hỏi về thời điểm comeback, Jack cúi đầu, xúc động và trả lời trong nước mắt: "Mình sẽ sớm gặp lại. Tự lo cho mình, tự chăm sóc mình, tự bảo vệ mình, tự biết cái gì tốt cái gì xấu vì lớn hết rồi. Trong cuộc sống hiện tại chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta phải tự dìu dắt nhau và ở bên cạnh nhau. Giống như Jack đang nương tựa mọi người vậy đó. Hỏi han và yêu thương nhau, Jack thấy như thế là đủ rồi, Jack chỉ hi vọng vậy thôi. Không ai được phép tổn thương hết, đừng bao giờ tổn thương nữa".

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Nam ca sĩ đón sinh nhật online cùng fan hâm mộ - Ảnh chụp màn hình

Câu trả lời của nam ca sĩ ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng. Nguyên do đến từ cụm từ "nương tựa" mà anh chàng sử dụng khi nói về mối quan hệ giữa mình với fan hâm mộ. Nhiều người đã ngay lập tức nhớ đến ồn ào tình ái gần đây của người đồng nghiệp cùng sinh năm 1997 - Hiền Hồ.

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Hiền Hồ và drama 'anh họ nương tựa' - Ảnh: Internet

Thời gian vừa qua, nữ ca sĩ vướng phải nghi vấn làm "trà xanh" và có mối quan hệ tình cảm với đại gia U60 đã có vợ con. Ngay khi lùm xùm nổ ra, giọng ca gốc Đắk Lắk đã khóa mọi tài khoản MXH, đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Về phía vị đại gia, ông cho hay cả hai chỉ là "anh em họ" nượng tựa nhau mà sống, ngầm bác bỏ chuyện tình ái. 

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Hai nghệ sĩ sinh năm 1997 lao đao sự nghiệp vì ồn ào tình ái - Ảnh: Internet

Cũng từ đây, cụm từ "nương tựa" trở thành một hot trend "bất đắc dĩ" được netizen sử dụng vô cùng rộng rãi để mỉa mai những mối quan hệ cặp kè đại gia. Có lẽ vì vậy mà khi Jack đòi "nượng tựa" vào fan đã được cư dân mạng đem ra bàn tán xôn xao.

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Nữ chính 'ngôn tình' của Jack giờ đây thành mẹ đơn thân, mỗi tháng được nam ca sĩ chu cấp 5 triệu - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, việc nam ca sĩ khẳng định không muốn ai tổn thương nhưng cách đây 9 tháng việc Jack chỉ chu cấp 5 triệu cho bạn gái cũ để nuôi con đã khiến CĐM không vừa lòng và buông nhiều lời mỉa mai cực gắt.

Tưởng đã 'về vườn' sau loạt ồn ào tình ái, nào ngờ 'ông bố 5 triệu' - Jack bất ngờ tái xuất lúc nửa đêm, còn công khai 'chờ đợi' fan làm điều này cho mình

Tưởng đã 'về vườn' sau loạt ồn ào tình ái, nào ngờ 'ông bố 5 triệu' - Jack bất ngờ tái xuất lúc nửa đêm, còn công khai 'chờ đợi' fan làm điều này cho mình

Tối muộn ngày 11/4, Jack bất ngờ tái xuất MXH bằng loạt ảnh hé lộ sinh nhật sắp tới. Đây cũng được xem là động thái comeback sau loạt ồn ào tình ái gây xôn xao cõi mạng.

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Từ khóa:   Jack Jack comeback Jack - Thiên An Hiền Hồ

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