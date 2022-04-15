Hiền Hồ thản nhiên 'lên đồ' đi diễn khi scandal tình ái với đại gia U60 vẫn chưa hạ nhiệt?

Hậu trường 15/04/2022 21:00

Giữa lúc scandal tình ái với vị đại gia U60 vẫn còn chưa có hồi kết, cư dân mạng lại phát hiện một video ghi lại màn trình diễn của nữ ca sĩ Hiền Hồ.

Cách đây không lâu, ồn ào tình ái của Hiền Hồ và vị đại gia U60 đã khiến cho cả làng giải trí Việt một phen chấn động. Cũng vì vậy mà hàng loạt thông tin bên lề và động thái của nữ ca sĩ này bị soi mói liên tục.

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Scandal tình ái của Hiền Hồ và đại gia U60 vẫn chưa hạ nhiệt - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra một video ghi lại màn trình diễn của Hiền Hồ được đăng tải lên YouTube vào ngày 10/4, tức là chỉ cách đây vài ngày. Trong clip này, Hiền Hồ vẫn vô cùng xinh đẹp, hát và giao lưu với các khán giả vô cùng tự nhiên, giống như chưa từng có scandal nào xảy ra cả.

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Màn trình diễn được đăng tải vào ngày 10/4 vừa qua - Ảnh: Internet

Phần trình diễn này đã ngay lập tức thu về nhiều ý kiến trái chiều, đa phần cư dân mạng tỏ ra vô cùng bực tức khi mà Hiền Hồ vẫn có thể đi diễn ngay giữa lúc scandal tình ái của cô chưa được giải quyết triệt để. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình xem thường khán giả, xem thường công chúng.

Tuy nhiên, sự thật phía sau video này nhanh chóng được phơi bày, thì ra đây là đoạn clip đã được ghi lại từ hồi tháng 3 trong một show âm nhạc diễn ra tại TP.HCM. Nhưng điều khó hiểu là phía ê-kíp chương trình đã quyết định đăng tải giữa lúc nhạy cảm như hiện nay.

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Phần trình diễn này vốn đã được ghi hình từ tháng 3 - Ảnh: Internet

Một số bình luận của cư dân mạng dưới đoạn video trên:

- "Ủa rồi giải thích câu chuyện anh em nương tựa cho mà đi diễn thế Hiền Hồ".

- "Tại sao không lên tiếng lý giải sau ồn ào mà bất chấp đi hát thế, xem thường khán giả, fan chăng?".

- "Tại sao lại đăng bài hát của một người đang dính scandal như thế, đang xem thường khán giả hay gì?".

- "Tôi nghĩ nên bỏ hai từ ca sĩ phía trước cái tên Hiền Hồ vì cô này không xứng để gọi là ca sĩ".

Cùng sinh năm 1997, Hiền Hồ có anh họ, Jack vừa mới trở lại hậu ồn ào tình ái cũng nhanh chóng 'ngỏ ý' tìm chốn 'nương tựa', sụt sùi khẳng định trong nước mắt 'không muốn ai tổn thương'

Cùng sinh năm 1997, Hiền Hồ có anh họ, Jack vừa mới trở lại hậu ồn ào tình ái cũng nhanh chóng 'ngỏ ý' tìm chốn 'nương tựa', sụt sùi khẳng định trong nước mắt 'không muốn ai tổn thương'

Trong buổi livestream mừng sinh nhật mới đây, Jack đã chính thức lộ diện và có nhiều tâm sự gửi đến fan hâm mộ sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào tình ái. Đáng chú ý hơn khi nam ca sĩ còn nhắc đến cụm từ hot nhất hiện nay 'nương tựa', khiến dân tình xôn xao cực độ.

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