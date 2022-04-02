Hiền Hồ bất ngờ báo tin có thai 3 tháng, một sao nam Vbiz 'đứng hình' hỏi: 'Đứa bé có phải con anh?'

Hậu trường 02/04/2022 15:25

Sau khi báo tin có thai, Hiền Hồ nhận lại phản ứng trái ngược từ một sao nam Vbiz.

Trong những ngày qua, Hiền Hồ là từ khóa được cư dân mạng tìm kiếm nhiều nhất vì vướng lùm xùm tình ái và nghi vấn hẹn hò cùng đại gia U60. Và kể từ đó, có hàng loạt trang anti Hiền Hồ, "hóng drama" Hiền Hồ mọc lên như nấm sau mưa trên mạng xã hội. Điều này càng khiến sức nóng của vụ việc tăng lên gấp bội.

Hiền Hồ bất ngờ báo tin có thai 3 tháng, một sao nam Vbiz 'đứng hình' hỏi: 'Đứa bé có phải con anh?' - Ảnh 1

Dính hàng loạt thị phi, nữ ca sĩ chọn cách giữ im lặng, khóa Fanpage cá nhân và tắt bình luận.

Hiền Hồ bất ngờ báo tin có thai 3 tháng, một sao nam Vbiz 'đứng hình' hỏi: 'Đứa bé có phải con anh?' - Ảnh 2

Bên cạnh những thông tin cập nhật mới về diễn biến scandal tình cảm của Hiền Hồ thì những câu chuyện trong quá khứ của cô cũng bị netizen "khai quật".

Mới đây, cư dân mạng vừa "đào lại" đoạn video tiểu phẩm hài trong một chương trình truyền hình được phát sóng vào năm 2019. Cụ thể, trong tiểu phẩm, Hiền Hồ vào vai bạn gái diễn viên Trường Giang và ứng phó với hàng loạt tình huống "khó đỡ" từ nam nghệ sĩ, khiến khán giả cũng dở khóc dở cười.

Hiền Hồ bất ngờ báo tin có thai 3 tháng, một sao nam Vbiz 'đứng hình' hỏi: 'Đứa bé có phải con anh?' - Ảnh 3
Hiền Hồ và Trường Giang trong tiểu phẩm hài đang thu hút sự chú ý của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Ở một tình huống, Hiền Hồ bất ngờ thông báo với Trường Giang việc cô đang mang thai 3 tháng. Nhưng đáp lại sự chia sẻ đó của nữ ca sĩ, Trường Giang "đứng hình 5 giây" và hỏi một cách hết sức phũ phàng: "Đó có phải là con của anh không? Anh không tin đó là con của anh. Làm sao anh biết được đó có phải con anh?”.

Hiền Hồ bất ngờ báo tin có thai 3 tháng, một sao nam Vbiz 'đứng hình' hỏi: 'Đứa bé có phải con anh?' - Ảnh 4
Khi nghe Hiền Hồ báo tin có thai 3 tháng, Trường Giang "đứng hình mất 5 giây" - Ảnh chụp màn hình

Trước câu hỏi của "bạn trai trong tiểu phẩm", Hiền Hồ nhanh trí đáp lại: "Thì đẻ ra rồi dắt đi xét nghiệm. Mình sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ không quan trọng". Đồng thời, nữ ca sĩ còn có yêu cầu là muốn đi xe hơi khám thai và không thể đi xe máy vì sợ "mất con". Trước sự thông minh, hài hước, lém lỉnh của Hiền Hồ, Trường Giang đã vui vẻ đồng ý và không hề tỏ ra khó chịu.

Có thể thấy màn đối đáp giữa Trường Giang và Hiền Hồ đã tạo ra nhiều tiếng cười cho khán giả. Hiện nay, đoạn video clip tiểu phẩm thu về gần 3 triệu lượt xem trên YouTube.

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