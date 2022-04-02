Lương Thuỳ Linh còn được gọi với biệt danh "Nàng hậu sở hữu đôi chân đắt giá" trong dàn hoa hậu, do đó không có gì ngạc nhiên khi người đẹp diện một thiết kế mỏng manh nhưng vẫn rất quyến rũ, lôi cuốn.

Được biết đến là hai người đẹp sở hữu thân hình bốc lửa trong rừng chân dài của showbiz Việt, Lương Thuỳ Linh và Minh Triệu vừa có màn cạnh tranh khốc liệt khoe hình thể "một chín một mười" trong thiết kế váy lưới cực sexy.

Lương Thuỳ Linh lại còn thả dáng trên đồi núi đỏ nóng bỏng mắt, càng góp phần tôn lên chiếc váy. Với chất liệu khá đặc biệt, dù "toàn lỗ" nhưng nàng hậu vẫn khoe trọn thân hình chữ S quyến rũ cùng đôi chân dài trứ danh.

Cứ ngỡ rằng chiếc váy này sẽ bị "ném đá" từ netizen vì độ chịu chơi mà ít mẫu nào có thể bì kịp. Thế nhưng, nhờ sự nâng tầm trong visual của hoa hậu Lương Thuỳ Linh mà chiếc váy đã nhanh chóng trở thành siêu phẩm thời trang, hứa hẹn gây sốt trong thời gian tới.

Nếu để ý, có thể thấy trước đây, chiếc váy táo bạo này cũng từng lọt mắt xanh của nữ siêu mẫu Minh Triệu khi cô nàng diện nó trong một buổi shooting. Khác hẳn vẻ đẹp "bốc lửa" chuẩn Châu Á của Lương Thuỳ Linh, Minh Triệu lại có cách chiêu đãi netizen với một vẻ đẹp ma mị hoang dại theo phong cách Âu Mỹ nổi loạn.

Người đẹp khẳng định cá tính khác biệt khi lựa chọn kết hợp với kiểu tóc đánh xù bông trông lạ mắt làm nổi bật làn da đen bóng bẩy, khỏe mạnh của cô. Trong thiết kế "nhìn xuyên thấu" này, người đẹp Minh Triệu như hoá thân thành nữ thần tự do mang phong cách phóng khoáng đầy mê hoặc khi khoe thân hình điểm 10 hoàn hảo.

Có thể nói "Chiếc váy đánh cá" được ví như một sản phẩm tượng trưng cho vẻ đẹp kỳ quan của người phụ nữ khi khoe thân hình táo bạo đầy tính nghệ thuật. Dù là Lương Thùy Linh hay Minh Triệu, 2 con người với cá tính thời trang khác nhau, đã đem đến cho người hâm mộ những góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn về cùng một chiếc váy tạo ra một cuộc so bì "bất phân thắng bại" trên đường đua nhan sắc.