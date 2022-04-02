Lý Nhã Kỳ bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ 'người lạ' sau tin đồn yêu Hồ Quang Hiếu

Liên tục than ế nhưng người đẹp Lý Nhã Kỳ bất ngờ chia sẻ được ai đó bí mật làm điều này trong khoảng thời gian dài. Món quà Lý Nhã Kỳ khoe khiến người hâm mộ càng mong mỏi cô mau hết ế.

Khi bạn bè trong hội ế lần lượt kéo nhau có người yêu và lên xe hoa, Lý Nhã Kỳ vẫn bình thản khiến người hâm mộ càng sốt ruột cho cô hơn. Cách đây không lâu, tin đồn hẹn hò giữa cô với nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu rộ lên. Tuy nhiên, sau đó không lâu, chính người đẹp khẳng định vẫn đang "ế toàn tập" và không hẹn hò với bất kì ai. Lý Nhã Kỳ chụp ảnh cùng Hồ Quang Hiếu hồi tháng 12/2021 - Ảnh: Internet Phủ nhận tin đồn chưa được bao lâu, người đẹp họ Lý bất ngờ thông báo nhận được món quà đặc biệt từ 'người lạ' giấu tên.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ đã chia sẻ hình ảnh kèm dòng trạng thái khiến dân tình xôn xao. Cụ thể, người đẹp 8x đăng tải bức hình chụp cận cảnh một bó hoa và tiết lộ: "Em nhận hoa 2 năm nay từ rất nhiều người ẩn danh. Vậy có được gọi là em đang đào hoa không mọi người ơi". Dòng chú thích hài hước này của Lý Nhã Kỳ khiến netizen cười xỉu ngang xỉu dọc. Dưới phần bình luận, ai nấy đều trêu Lý Nhã Kỳ có số hưởng khi liên tục nhận được tình cảm từ nhân vật bí ẩn.

Lý Nhã Kỳ khoe liên tiếp nhận được hoa từ người lạ trong suốt 2 năm vừa qua - Ảnh chụp màn hình Doanh nhân Lý Nhã Kỳ cho biết, đây không phải là lần đầu cô nhận hoa từ người lạ. Có thể đây là bó hoa của người hâm mộ nào đó gửi tặng tới người đẹp. Nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân U40 - Ảnh: Internet Lý Nhã Kỳ được khán giả yêu mến không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng của cô. Chính vì thế, không ít khán giả bày tỏ tình cảm của mình với thần tượng bằng việc gửi món quà đầy ý nghĩa tới nữ doanh nhân. Tuy nhiên, người hâm mộ đang rất mong chờ ngày Lý Nhã Kỳ công khai danh tính "nửa kia".

Lời chia sẻ thấm thía của hotmom Hằng Túi sau vụ việc nam sinh ở Hà Nội nhảy lầu tử tự Sau vụ việc nam sinh trường chuyên ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, là một bà mẹ của 6 đứa con, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-nha-ky-bat-ngo-nhan-duoc-mon-qua-dac-biet-tu-nguoi-la-sau-tin-don-yeu-ho-quang-hieu-459704.html