Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng

Hậu trường 18/04/2022 11:46

MC Anh Huy có động thái làm rõ mối quan hệ với nữ diễn viên khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Dù chia tay mối tình nhiều năm với thiếu gia Phan Thành nhưng thời gian qua Midu vẫn chọn cuộc sống độc thân. Lúc rảnh, cô sẽ dành thời gian đi du lịch, tụ họp bạn bè, mua sắm hàng hiệu và hưởng thụ cuộc đời của một quý cô sang chảnh.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 1

Dù nhiều lần được gán ghép với vô số mỹ nam trong showbiz Việt nhưng cô nàng cho hay bản thân không vội trong chuyện hôn nhân, tình cảm. Cô mong muốn tìm một người tâm đầu ý hợp, còn về vấn đề kinh tế không quan trọng đối với cô.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 2

"Tôi muốn tìm một người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Một người vừa đủ để mình muốn gắn bó nửa chặng đường còn lại của cuộc đời. Nếu người đó không đủ tốt, tôi nghĩ bản thân sống một mình cho khỏe, như hiện tại vậy đó, rất tốt và rất ổn.

Tôi nghĩ là điều cần thiết trong tình yêu ngoài việc hai người phải yêu nhau thì nó phải là sự chân thành và đạo đức. Hai yếu tố rất quan trọng. Tôi sẽ không đi cùng người không yêu mình, thiếu đạo đức, không chân thành", cô chia sẻ.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 3

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 4

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 5

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 6

Nhưng thời gian gần đây, nữ giảng viên hot girl bị đồn đoán là đang hẹn hò với MC Trần Anh Huy. Bởi vì cả 2 người để lộ quá nhiều khung hình tình tứ, thân mật, trò chuyện một cách tình cảm chẳng khác nào tình nhân và thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều sự kiện,...

Trước những tin đồn rầm rộ bủa vây, chính người trong cuộc chưa bao giờ có bất cứ chia sẻ chính thức nào về mối quan hệ này.

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 7
Dòng chia sẻ lấp lửng của nam MC về mối quan hệ với Midu. - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên mới đây, MC Anh Huy đã gây chú ý khi show ảnh tình tứ bên Midu. Có lẽ điểm khiến cho người xem bị thu hút chính là việc nam MC lấp lửng, ngập ngừng về mối quan hệ với bạn gái tin đồn.

Cụ thể, nam MC viết: "Cả một đời người kiếm một tri kỷ rất khó. Nên những người bạn đúng nghĩa tôi có, tôi không bao giờ từ bỏ".

Nam MC nổi tiếng trực tiếp nói về quan hệ tình cảm với Midu khiến CĐM ngỡ ngàng - Ảnh 8

Mặc dù không trực tiếp lên tiếng, xác nhận về "mối quan hệ mập mờ", có thể thấy qua lời chia sẻ này dân mạng ngầm hiểu rằng Midu và Anh Huy chỉ là bạn bè, là đôi tri kỉ, là anh em tốt mà thôi. 

Được biết, bài đăng này chỉ xuất hiện vài phút sau đó bất ngờ bị "bốc hơi" khiến nhiều người khó hiểu, tò mò về động thái lạ này của nam MC.

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