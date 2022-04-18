Sự nghiệp thành công của MC Diễm Quỳnh và cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng gắn bó hơn 3 thập kỷ

Được sinh ra trong một gia đình tri thức có người cha nổi tiếng là nhà ngoại giao Đặng Nghiêm Hoành, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nên MC Diễm Quỳnh đã được truyền cảm hứng từ cha của mình. Cô tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh. Sau khi về nước, cô được mời làm việc tại bộ ngoại giao nhưng đã từ chối và quyết định trở thành BTV, gắn bó với đài Truyền hình VTV đến tận bây giờ.

MC Diễm Quỳnh (tên thật là Đặng Thị Diễm Quỳnh, sinh năm 1972) được coi là MC quốc dân của đài truyền hình VTV. Cô cũng là một trong những cái tên gắn liền với tuổi thơ của hầu hết các thế hệ 8X và 9X đời đầu. Nhờ vào giọng nói cuốn hút dễ đi vào lòng người cùng với nụ cười thân thiện, cô đã đồng hành với khán giả qua các chương trình như Trò chơi âm nhạc , Tuổi đời mênh mông, Quà tặng âm nhạc,…

Trong những năm làm nghề, MC Diễm Quỳnh cũng nhiều lần nhận lời phỏng vấn và chia sẻ về chặng đường "nghề chọn người" trở thành một MC được đông đảo khán thính giả đón nhận. Ở tuổi 50, MC Diễm Quỳnh hiện là Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) thuộc Đài truyền hình Việt Nam.

MC Diễm Quỳnh ở thời điểm hiện tại. - Ảnh: FBNV

Trước khi gặt hái được thành công như hiện nay, ít ai biết cô từng chân ướt chân ráo bước vào Đài truyền hình Quốc gia. Người đón cô lúc bấy giờ là BTV Anh Tuấn - nam MC sau này là người bạn dẫn ăn ý và luôn đồng hành cùng cô ở các chương trình truyền hình. Tuy đôi lúc quan điểm cá nhân hơi khác nhau do MC Anh Tuấn được học chuyên về âm nhạc, còn cô thì chuyên về ngôn ngữ nên đôi khi cả hai người hay xảy ra bất đồng, nhưng đó cũng chính là lý do khiến chương trình trở nên thú vị hơn.

Bộ đôi MC Diễm Quỳnh - Anh Tuấn ngày ấy và bây giờ. - Ảnh: FBNV

Mãi sau này cô dần rời khỏi vị trí MC quen thuộc và lui vào hậu trường, thỉnh thoảng chỉ xuất hiện ở các chương trình lớn, đặc biệt như Quán thanh xuân... Về sau cô thay thế nhà báo Tạ Bích Loan và trở thành Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6, phát triển sự nghiệp rực rỡ, thành công ở hiện tại.

Câu chuyện đời tư của MC Diễm Quỳnh được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài hàng chục năm cùng chồng. Câu chuyện tình của nữ MC bắt đầu từ một buổi dạ hội sinh viên vào những năm 90 thời ấy và kéo dài đến hiện tại.

Được biết, ông xã kiến trúc sư hơn cô 4 tuổi và cũng chính là người dẫn dắt nữ MC bén duyên với nghề truyền hình. "Cậu ấy chính là người dẫn vợ đến để tôi hỏi chuyện vợ cậu, nhưng hóa ra tôi lại là người bị hỏi đến chóng mặt. Không phải mình đang tuyển người mà là chồng cô tuyển sếp cho vợ", một đạo diễn từng kể về chồng của MC Diễm Quỳnh.

Theo đó, khi bị hỏi gia đình có ý kiến không khi cô phải làm việc luôn cả những ngày lễ Tết, nữ MC từng chia sẻ thẳng thắn: "Hơn 20 năm làm ở đài, tôi vẫn chưa thấy chồng ý kiến gì". Chỉ bằng một câu chuyện được kể lại hay là lời nói của chính người trong cuộc, người ta đã thấy đủ sự cưng chiều và thấu hiểu của ông xã dành cho cô.

MC Diễm Quỳnh và chồng. - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cuộc hôn nhân của cô và chồng đã kéo dài hơn 30 năm và có với nhau 2 người con gái. Trên trang cá nhân của cô, khán giả có thể thấy cuộc sống của nữ MC vô cùng viên mãn hạnh phúc với sự nghiệp và có một gia đình đáng ngưỡng mộ.