Chế Linh và Thanh Tuyền từng đi lưu diễn ở Nga thì gặp sự cố cháy máy bay.

Chế Linh danh ca hải ngoại gây chú ý với khán giả bởi các ca khúc như Mười năm tình cũ, Thành phố buồn… Từng đứng chung sân khấu, hòa giọng với nhiều đồng nghiệp nữ, trong đó phải kể đến Thanh Tuyền. Chế Linh là nam danh ca hải ngoại nổi tiếng - Ảnh: Internet Chế Linh tiết lộ chính nhạc sĩ Mạnh Phát - Châu Kỳ là người 'se duyên' cho ông gặp gỡ đồng nghiệp. Ban đầu, nam nghệ sĩ định từ chối song ca cùng, nhưng khi nghe giọng hát của Thanh Tuyền thì ông phải suy nghĩ lại “Lúc đó mới có một số bài của các nhạc sĩ viết cho tôi và Thanh Tuyền đến mức hát không hết".

Chế Linh đồng ý hát song ca cùng Thanh Tuyền sau khi nghe giọng hát của cô - Ảnh: Internet Trong đoạn clip vừa được đăng tải trên trang cá nhân, danh ca Chế Linh nhắc nhớ những kỷ niệm từng biểu diễn chung với Thanh Tuyền. Thời điểm năm 1992 -1993, nam nghệ sĩ từng được mời sang Nga hát. Phía danh ca Thanh Tuyền cũng muốn tham gia lần lưu diễn nhưng Chế Linh đã vội ngăn cản: “Tuyền ơi, nguy hiểm lắm. Để tôi đi dò đường trước đã". Dù vậy, nữ danh ca vẫn quả quyết góp mặt trong dự án này vì có đồng nghiệp. Thanh Tuyền kiên quyết đi biểu diễn bên Nga cùng Chế Linh - Ảnh: Internet Theo đó, nam danh ca chia sẻ mình cũng ca sĩ Thanh Tuyền đang diễn tại Đức. Trước ngày sang Nga, Thanh Tuyền liền cởi hết nhẫn, trang sức đưa cho em gái Sơn Tuyền, chỉ sang Nga với 5 đô la trong người.

Hôm sau, ban tổ chức đưa chúng tôi ra máy bay để sang Nga. Máy bay vừa đi được một đoạn đường thì cháy. Giọng ca “Thành phố buồn” còn nghe tiếp viên bảo nhau cháy ở ngay chỗ ông và Thanh Tuyền ngồi. Rất may, các tiếp viên đã xử lý kịp thời đám cháy bằng cách xịt ni tơ vào. Chế Linh và Thanh Tuyền từng thoát nạn trong sự cố cháy máy bay - Ảnh: Internet Nam ca sĩ còn hài hước kể tiếp những kỉ niệm lưu diễn ở nước Nga cùng với nghệ sĩ Thanh Tuyền. Cụ thể, thêm một sự cố khiến Chế Linh nhớ mãi trong lần đi lưu diễn này là việc được xếp ngủ chung với Thanh Tuyền. Ông kể cả hai được xếp chung một khách sạn có 4 phòng nhỏ, sử dụng nhà vệ sinh chung “Thanh Tuyền một phòng, tôi một phòng và hai phòng còn lại của người ngoại quốc. Tôi có bàn với Thanh Tuyền qua phòng tôi ở luôn, tôi sẽ nhường cái giường cho cô ấy, còn tôi ngủ ở ghế. Lúc đó, mỗi lần Thanh Tuyền đi tắm tôi cũng phải đi canh cửa”. Chế Linh và Thanh Tuyền từng gặp sự cố ngủ chung một phòng - Ảnh: Internet Có thể thấy được tình cảm thân thiết xen lẫn nhiều kỉ niệm vui buồn của 2 giọng ca vang bóng “Nếu chúng mình cách trở”.

Chế Linh 'không còn gì hối tiếc' khi được trở về biểu diễn ở quê hương Việt Nam Sau nhiều năm bôn ba tại nước ngoài, danh ca Chế Linh cuối cùng cũng hoàn thành được ước muốn của mình là cất vang giọng hát ngay trên chính quê hương Việt Nam.

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