'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ "Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi"

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt được xem là cặp đôi diễn viên nổi tiếng showbiz có đời sống khá viên mãn. Hơn 10 năm chung sống, cả hai có hai cậu con trai là Bánh Mì và Xá Xị. Trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại cô đã an tâm và hạnh phúc với mái ấm nhỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Internet

Vừa qua, chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh của diễn viên Lý Nhã Kỳ đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Khi được nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” hỏi về bí kíp giữ chồng nữ diễn viên “Nụ cười xuân” bật cười tiết lộ bản thân khá táo bạo: “Tôi chưa từng nghĩ mới 19-20 tuổi mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu”.