'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ "Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi"

Hậu trường 19/04/2022 07:32

Trong chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh", Lâm Vỹ Dạ đã bộc bạch chia sẻ chiêu thức giữ chồng có 1-0-2 của mình.

Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt được xem là cặp đôi diễn viên nổi tiếng showbiz có đời sống khá viên mãn. Hơn 10 năm chung sống, cả hai có hai cậu con trai là Bánh Mì và Xá Xị. Trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại cô đã an tâm và hạnh phúc với mái ấm nhỏ.

'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ 'Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi' - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: Internet

 Vừa qua, chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh của diễn viên Lý Nhã Kỳ đã lên sóng với khách mời là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Khi được nữ diễn viên “Kiều nữ và đại gia” hỏi về bí kíp giữ chồng nữ diễn viên  “Nụ cười xuân” bật cười tiết lộ bản thân khá táo bạo: “Tôi chưa từng nghĩ mới 19-20 tuổi mình đã lấy chồng. Tôi là người chủ động quen anh Đạt. Dù tôi không tỏ tình nhưng hành động của tôi đã khiến anh ấy đủ hiểu”.

'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ 'Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi' - Ảnh 2
"Trà chiều cùng mợ chảnh" Lý Nhã Kỳ cùng khách mời Lâm Vỹ Dạ - Ảnh: NSX

Nữ diễn viên chia sẻ thêm về chiêu để có được chồng là mỗi ngày đều qua nhà Hứa Minh Đạt nấu cơm, dọn dẹp để chứng tỏ mình là người phụ nữ giỏi giang, đảm đang. Căn nhà Hứa Minh Đạt lúc đó được ba mẹ mua cho ở riêng, cô qua dọn dẹp suốt 1-2 năm trời, thậm chí chà toilet. Tết nhất còn chuẩn bị giao thừa, mua hoa quả làm mâm cúng, cha cô cho tiền sắm đồ tết thì cô lấy tiền đó sắm cho nam diễn viên “Tiếng sét trong mưa”.

'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ 'Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi' - Ảnh 3
Lâm Vỹ Dạ chứng minh mình là phụ nữ đảm đang trong mắt Hứa Minh Đạt - Ảnh: Internet

Lâm Vỹ Dạ còn khẳng định “Thời điểm đó, tôi thiên về gia đình nhiều hơn nên mới quyết định lấy chồng. Khi lấy chồng, tôi xác định sẽ ở nhà chăm chồng con toàn tâm toàn ý, không nghĩ sẽ quay lại với công việc”.

'Chiêu thức' giữ chồng có 1-0-2 của Lâm Vỹ Dạ 'Đâu ai rảnh rỗi tới mức bỏ cha bỏ mẹ qua nấu cơm, dọn dẹp cho Hứa Minh Đạt như tôi' - Ảnh 4
Lâm Vỹ Dạ từng xác định muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình - Ảnh: Internet

Có thể thấy nhờ những chiêu thức độc đáo của Lâm Vỹ Dạ đã giữ lửa tổ ấm của gia đình cô suốt một thập kỷ qua.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ thời kỳ 'bán mạng' chạy show, không màng sức khỏe vì lo sẽ 'hết thời'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ thời kỳ 'bán mạng' chạy show, không màng sức khỏe vì lo sẽ 'hết thời'

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lâm Vỹ Dạ cho biết cô luôn gồng mình chạy show để tích góp tiền phòng trường hợp mai này "hết thời" còn có thể lo cho con.

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Từ khóa:   lâm vỹ dạ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vbiz

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