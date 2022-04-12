Lâm Vỹ Dạ cho hay, khi mới kết hôn, cuộc sống của cô và Hứa Minh Đạt vô cùng khó khăn vì công việc của ông xã cô vô cùng bấp bênh, phải chật vật lắm mới xoay sở mua được cho cô một hộp sữa bầu. Vì vậy, nữ diễn viên không dám đòi hỏi gì, chỉ sợ chồng sẽ lo lắng cho mình.

Xuất hiện trong chương trình Trà Chiều Cùng Mợ Chảnh mới đây của Lý Nhã Kỳ , diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh sự nghiệp và đời sống hôn nhân của cô. Trong đó, đáng chú ý nhất chính là giai đoạn khi cô vừa sinh con xong nhưng vẫn nhận nhiều show diễn vì lo một mai sẽ "hết thời".

Thấy Lâm Vỹ Dạ nắm bắt được thời cơ nổi tiếng, Hứa Minh Đạt chấp nhận lui về sau để chăm sóc gia đình, toàn tâm toàn ý giúp vợ tỏa sáng. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của vợ mình, anh thường trách cô quá tham công tiếc việc mà quên mất bản thân có thể chất yếu hơn người khác.

"Anh Đạt tuy không nói ra, nhưng tôi nghĩ anh ấy hiểu được sự hi sinh của tôi dành cho chồng con. Trước giờ tôi cứ nghĩ anh Đạt vô tâm, không biết gì hết. Nhưng sau nhiều biến cố, mâu thuẫn, cãi vã, tôi mới biết anh ấy cũng thương tôi nhiều, cảm nhận được những gì tôi hi sinh." - Lâm Vỹ Dạ kể về tình cảm của chồng dành cho mình.

"Tôi yếu như thế vì mới sinh hai con, nhưng lại làm việc nhiều, khiến cơ thể suy nhược, phải vào viện nhiều lần." - Lâm Vỹ Dạ tiết lộ.

Lâm Vỹ Dạ sợ ngày mình 'hết thời' nên luôn cố gắng chạy show kiếm tiền - Ảnh: Internet

Nói về những lần "gồng mình" chạy show bất chấp sức khỏe, Lâm Vỹ Dạ kể rằng cô từng giấu hết tất cả mọi người, kể cả nhà sản xuất chương trình để đi truyền nước khi đang quay, khi diễn xong lại tiếp tục nhập viện vì lo rằng sẽ không ai mời mình nữa. Những lúc như vậy, Hứa Minh Đạt đều ngăn cản cô tiếp tục làm việc vì lo chuyện không hay sẽ xảy đến lại làm khổ con.

Cũng tại chương trình này, Lâm Vỹ Dạ đã kể về nỗi lo của cô dưới cương vị của một người nghệ sĩ "đang gặp thời". Cô cho hay, sự đào thải của ngành này là vô cùng khắc nghiệt, không phải ai cũng đứng mãi ở một vị trí được, vì vậy khi bản thân vẫn còn được khán giả quan tâm, cô luôn cố gắng nhận nhiều show diễn hết mức có thể vì sợ rằng một mai không còn kiếm ra tiền được nữa.

'Đã không sinh con thì thôi, còn đã sinh con thì phải cố gắng làm thật nhiều để đảm bảo cuộc sống cho con mình không thua thiệt bất cứ ai' - Ảnh: FBNV

"Tôi làm việc không chỉ cho ngày hôm nay. Tôi còn làm cho những ngày không thể kiếm tiền được mà vẫn lo được cho cuộc sống gia đình, bản thân mà không cần nhờ đến ai. Tôi đang còn thời nên cố gắng cày thật nhiều, để lúc hết thời còn có tiền trang trải cuộc sống.

Tôi luôn nghĩ, đã không sinh con thì thôi, còn đã sinh con thì phải cố gắng làm thật nhiều để đảm bảo cuộc sống cho con mình không thua thiệt bất cứ ai." - Lâm Vỹ Dạ nghẹn ngào nói.

Lý Nhã Kỳ cho rằng Lâm Vỹ Dạ đã vô cùng khổ vì chồng con - Ảnh: Chụp màn hình

Nghe xong chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, Lý Nhã Kỳ cũng phải thừa nhận nữ diễn viên là một người "mệnh khổ" vì cô đã hy sinh tất cả cho chồng con, trong điều kiện khó khăn nhất nhưng vẫn muốn gia đình được hưởng những điều tốt nhất. Bên cạnh đó, cô còn nhận định rằng Hứa Minh Đạt vẫn chưa thể cảm nhận được những khổ đau và khó khăn mà vợ trải qua.