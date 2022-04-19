Tiết lộ bị trầm cảm sau sinh, Hoàng Oanh tâm sự: 'Tôi ngồi ở nhà nói tiếng Việt một mình, chồng tưởng tôi có vấn đề tâm lý'

Vừa qua, MC Hoàng Oanh đã tham gia chương trình "Muốn ăn phải lăn vào bếp" cùng nghệ sĩ Trường Giang và cả hai đã lên núi để cùng nấu món bún chiên vịt. Được biết, đây cũng là chương trình truyền hình đầu tiên MC Hoàng Oanh tham gia sau khi ly hôn chồng Tây và về nước sau một thời gian sống tại Singapore.

Theo đó, trong lúc nấu ăn, khi Trường Giang đề cập đến vấn đề trầm cảm sau sinh, nữ MC thừa nhận: "Tôi có bị trầm cảm sau sinh nhưng giờ thì hết rồi. Con Tôi đã 20 tháng tuổi rồi nên tôi không bị trầm cảm nữa".

Nhân cơ hội đó, Trường Giang cũng bắt đầu "kể xấu" bà xã Nhã Phương. Cụ thể, anh cho biết vợ anh cũng có dấu hiệu trầm cảm sau sinh nên "như cô gái Huế vậy", chỉ một sự việc lạ, thay đổi nhỏ cũng khiến cô ấy nghĩ ngợi. "Có một thời gian, cứ đến sáng là vợ tôi kêu buồn. Tôi hỏi vì sao buồn thì vợ tôi bảo: 'Tôi không biết, chỉ là tự nhiên thấy buồn thôi'" - Trường Giang cho hay.

Nghe đến đây, nữ MC lập tức tiếp lời, nhạy giọng Huế pha trò: "Đúng rồi, phụ nữ là thế đó, buồn mà không biết vì sao buồn, buồn ngồi bắt con chuồn chuồn".

Chứng kiến sự "tăng động" của đàn em, Trường Giang gần như "cạn lời", liên tục đưa tay lên trán. Lúc này, Hoàng Oanh mới tâm sự:

"Tôi thích nói nhiều vì về Việt Nam, được nói tiếng Việt tôi mừng lắm. Ở bên Singapore, Tôi không được nói tiếng Việt, người ta chỉ nói tiếng Anh với tiếng Trung thôi. Nhiều khi tôi ngồi ở nhà nói tiếng Việt một mình, chồng tôi tưởng tôi có vấn đề tâm lý. Tôi nói tiếng Việt với con nhưng con tôi chưa biết nói nên không trả lời lại, thành ra nhìn tôi như đang tự nói một mình.

Không những vậy, tôi còn hát rồi làm thơ tiếng Việt cho con tôi nghe nhưng con chỉ vừa khóc vừa cười".

Cô 'tặng động' khiến Trường Giang 'cạn lời' - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp theo, Hoàng Oanh thể hiện sự hào hứng khi được thưởng thức món ăn do Trường Giang làm bởi lẽ thông qua Nhã Phương, Hoàng Oanh biết được nam danh hài nấu ăn rất ngon. Nữ MC cũng bày tỏ rất ngưỡng mộ bà xã Trường Giang vì không phải vào bếp.

"Tôi thấy Nhã Phương sướng vô cùng vì được chồng nấu cho ăn, không phải vào bếp. Một trong những điều sướng nhất với người phụ nữ là được chồng và bếp nấu cho ăn" - Hoàng Oanh chia sẻ.

Vừa qua, thông tin Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc ly hôn khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Trên trang cá nhân, Jack Cole - chồng Hoàng Oanh cho biết: "Tiếc là chúng tôi không thể giải quyết mọi việc. Tin đồn ly hôn là sự thật. Chúng tôi sẽ cố gắng để nuôi dạy con trai luôn vui vẻ và khỏe mạnh".

Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc ly hôn - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng ngày 14/4, nữ MC đình đám chính thức trải lòng về "cú sốc" ly hôn. Trên trang cá nhân, Hoàng Oanh cũng lên tiếng xác nhận thông tin này và cho biết cả hai đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn.

"Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!" - trích bài viết của Hoàng Oanh.