Minh Béo bị tố 'ngựa quen đường cũ': Rò rỉ tin nhắn dụ dỗ diễn viên trẻ không thành thì quay ra chì chiết

Hậu trường 19/04/2022 11:36

Sau ồn ào xâm hại trẻ em, Minh Béo tiếp tục nhận về sự chỉ trích từ khán giả khi nam danh hài bị tố dụ dỗ diễn viên trẻ mới vào nghề.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ liên tục ảnh chụp tin nhắn được cho là của nam danh hài Minh Béo với diễn viên trẻ mới vào nghề. Người đăng bài cho biết, Minh Béo đã nhắn tin dụ dỗ diễn viên trẻ "nắm bắt cơ hội". Tuy nhiên, khi bị từ chối thì lập tức quay lại chửi đối phương.

Cụ thể, trong cuộc trò chuyện với diễn viên trẻ, Minh Béo chủ động hẹn người này làm việc riêng khi anh có dịp đến Bạc Liêu để làm việc. Tuy nhiên, những dòng tin nhắn đầy "mùi dụ dỗ" nên người này cho biết nhà mình cách xa đến 60km nên không tiện đi lại.

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Đoạn tin nhắn được cho là của Minh Béo - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bị từ chối, Minh Béo có những phát ngôn khó nghe, chì chiết người này một cách thậm tệ. Nam danh hài lập tức phản ứng dữ dội, dùng nhiều lời lẽ khó chịu để nói với đối phương: “Anh chưa gặp ai nghệ sĩ trẻ mà không biết chụp lấy cơ hội… Suốt đời không lên được đâu em… Em biết không khi là diễn viên trẻ nếu có cơ hội xa 600km người ta còn chạy lên để nắm cơ hội chứ đừng nói 60km… Bó tay diễn viên trẻ bây giờ… Anh chống mắt xem chừng nào em nổi tiếng”.

Thậm chí, nam danh còn thách thức đối phương đăng lên mạng xã hội. Anh chàng mỉa mai: “Đúng là phèn vẫn chưa được rửa hết… Đăng đi cho mọi người biết xin xỏ không được thì sủa nhé”.

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Sau khi người này từ chối, Minh Béo quay sang mắng nhiếc - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi đăng tải, bài viết được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Không ít người tỏ ra phẫn nộ, bức xúc. Hiện tại, thông tin này vẫn chưa được phía Minh Béo lên tiếng phản hồi và xác thực.

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Danh hài Minh Béo - Ảnh: Internet

Trước đó, vào năm 2016, Minh Béo bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé tại Mỹ. Nam danh hài sau đó bị bắt và phải ngồi tù 9 tháng. Sau khi mãn hạn tù, Minh Béo về nước xin lỗi công chúng, cầu xin có một cơ hội để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Dù nhiều năm trôi qua nhưng khán giả vẫn chưa thể chấp nhận nam danh hài.

Do đó, khi được trao giải thưởng về lĩnh vực kịch nói, nam danh hài đã nhận về vô số chỉ trích từ khán giả. Dù là nghệ sĩ có thâm niên, song Minh Béo từng vướng vào những ồn ào rất nghiêm trọng, điều đó vẫn gây bức xúc trong dư luận.

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