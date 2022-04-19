Chị gái Đặng Thu Thảo 'mượn gió bẻ măng', lấy phát ngôn 'kỹ nữ' để 'đá xéo' ai đó: 'Thời của dân quỵt nợ, trà xanh lên ngôi'

Hậu trường 19/04/2022 10:07

Mới đây, sau khi nghệ sĩ Thành Lộc gây xôn xao cõi mạng vì phát ngôn liên quan tới giới thời trang - người đẹp, chị gái Đặng Thu Thảo cũng ngay lập tức có động thái 'mượn lời' để đá xéo ai đó khiến dân tình 'đoán già, đoán non'.

Nổi tiếng là nam nghệ sĩ có đời tư "sạch", tuy nhiên mới đây Thành Lộc lại khiến dân tình tá hỏa khi có bài viết trình bày quan điểm liên quan đến trang phục cho hoa hậu.

Theo đó, một bức ảnh chụp lại bài đăng của một tài khoản Facebook mang tên Thanh Loc Nguyen có ảnh đại diện là nam nghệ sĩ Thành Lộc đang được chia sẻ rầm rộ. Nội dung bài đăng là: “Thiết kế trang phục cho hoa hậu không dễ. Đó là đại sứ nhan sắc của một quốc gia chứ không phải một kỹ nữ”.

Chị gái Đặng Thu Thảo 'mượn gió bẻ măng', lấy phát ngôn 'kỹ nữ' để 'đá xéo' ai đó: 'Thời của dân quỵt nợ, trà xanh lên ngôi' - Ảnh 1
Bài đăng được cho là của Thành Lộc lan truyền trên MXH - Ảnh: Internet

Phát ngôn này ngay lập tức khiến dân tình xôn xao và bàn tán sôi nổi. Giữa lúc chưa rõ thực hư, "trắng đen" ra sao thì kế đó, chị gái Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo - Đặng Thùy Trang bất ngờ "mượn gió bẻ măng" khi trích dẫn lại nội dung câu nói trên, nghi mỉa mai một ai đó.

Chị gái Đặng Thu Thảo 'mượn gió bẻ măng', lấy phát ngôn 'kỹ nữ' để 'đá xéo' ai đó: 'Thời của dân quỵt nợ, trà xanh lên ngôi' - Ảnh 2
Chị gái Đặng Thu Thảo mượn quan điểm của tài khoản được cho là của Thành Lộc để mỉa mai 'ai đó' - Ảnh chụp màn hình

"Vốn dĩ cũng chỉ là một kỹ nữ trá hình chứ có phải Hoa hậu đâu mà có chuẩn mực về trang phục? Kỹ nữ mua giải hoa hậu thì giờ nó có mặc váy lưới cũng bị cho là đẹp, được tung hô.

Chuẩn mực đạo đức bây giờ khác xa anh em mình ngày xưa rồi anh Lộc ạ. Không còn cái thời áo bà ba, hay áo dài thướt tha. Thời của dân quỵt nợ, gái ngành, trà xanh lên ngôi", chị gái Đặng Thu Thảo viết.

Mặc dù Thùy Trang không chỉ đích danh ai, song một bộ phận dân mạng cho rằng cô đang nhắm tới một hoa hậu có "ân oán" với cô suốt thời gian qua. 

Được biết suốt nhiều tháng qua, chị gái của nàng hậu gốc Cần Thơ liên tục có nhiều bài đăng mải mai, đá xéo hoa hậu Thùy Tiên xoay quan vấn đề "xé giấy nợ. Mặc dù sự việc đã được phía Thùy Tiên bác bỏ song chị gái Đặng Thu Thảo vẫn chưa có động thái bỏ qua, liên tục tố gắt mỹ nhân sinh năm 1998 trên MXH. 

Chị gái Đặng Thu Thảo 'mượn gió bẻ măng', lấy phát ngôn 'kỹ nữ' để 'đá xéo' ai đó: 'Thời của dân quỵt nợ, trà xanh lên ngôi' - Ảnh 3
Suốt thời gian qua, ồn ào giữa Miss Grand Thùy Tiên và chị gái hoa hậu Đại Dương khiến dân tình xôn xao - Ảnh: Internet

Không rõ bài viết lần này có nhắm đến Thùy Tiên nữa hay không song hiện đang khiến dân tình xôn xao, bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn MXH.

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Từ khóa:   chị gái Đặng Thu Thảo Thành Lộc Đặng Thu Thảo

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