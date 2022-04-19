Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả!

Hậu trường 19/04/2022 09:59

Trước nghi vấn tình ái của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân, Sĩ Thanh đã hé lộ một thông tin đặc biệt khiến dân tình xôn xao.

Kể từ khi chia tay Tim, chuyện đời tư của bà mẹ đơn thân Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ khiến dân tình xôn xao khi vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Chi Dân, vì loạt cử chỉ thân mật trong hậu trường cũng như nhiệt tình tương tác với nhau trên mạng xã hội. 

Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh dường như bỏ ngoài tai khi vẫn thoải mái xuất hiện bên cạnh nhau và lấp lửng về mối quan hệ hiện tại. Cho đến mới đây, động thái của bạn thân Trương Quỳnh Anh đã khiến dân tình xôn xao, chú ý.

Đáng chú ý, khi đính kèm hình ảnh, Sĩ Thanh đã chia sẻ dòng trạng thái: "Ét ô ét hội gái ế độc toàn thân". Qua dòng status này, nhiều người đoán rằng Sĩ Thanh đang ẩn ý nói về chuyện độc thân của cô cùng với người bạn thân thiết. 

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 1
Giữa tin đồn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, Sĩ Thanh thông báo đây là hội bạn "độc toàn thân". - Ảnh chụp màn hình

Mẹ đơn thân đã có dịp lên đồ, đi chơi cùng với người bạn thân thiết Sĩ Thanh. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy nếu như Sĩ Thanh xuất hiện cùng với vẻ quyến rũ, nóng bỏng và táo bạo thường thấy, thì Trương Quỳnh Anh lại khá kín đáo nhưng cũng không kém phần nổi bật với thiết kế màu đỏ, trông mẹ 1 con vẫn rất đẹp mặn mà.

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 2

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 3

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 4
Trương Quỳnh Anh lên đồ hội ngộ hội bạn thân Sĩ Thanh. - Ảnh: FBNV

Song song đó, cũng không ít người cho rằng dòng trạng thái này của Sĩ Thanh không thể khẳng định được điều gì trước những nghi vấn, tin đồn yêu đương của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân trong thời gian gần đây.

Trước đó, cả Trương Quỳnh Anh và Chi Dân từng có những câu chuyện tình ái tốn không ít giấy mực của truyền thông, gây xôn xao trong cộng đồng mạng.

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 5
Cách đây ít hôm, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh công khai pha trò đu trend Tóp Tóp. - Ảnh chụp màn hình 

 

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 6
Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật trong hậu trường. - Ảnh: FBNV

 

Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả! - Ảnh 7
Thời gian qua, đồn đoán tình ái của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. - Ảnh: FBNV

Nếu như Trương Quỳnh Anh đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tim, Chi Dân cũng vướng nghi vấn hẹn hò với Ninh Dương Lan Ngọc suốt một thời gian dài mà chưa từng phản hồi hay chính thức lên tiếng xác nhận.

Trong khi đó, từ khi nổ ra tin đồn tình cảm nhưng cả hai vẫn thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên nhau cũng như úp mở về mối quan hệ. Đến nay, mối quan hệ này vẫn là dấu hỏi khiến công chúng tò mò.

Lương Bằng Quang thừa nhận 'dựa hơi' bạn gái để 'hot' trở lại: 'Có thể gọi là show diễn của cặp đôi thị phi nhất Việt Nam'

Lương Bằng Quang thừa nhận 'dựa hơi' bạn gái để 'hot' trở lại: 'Có thể gọi là show diễn của cặp đôi thị phi nhất Việt Nam'

Lương Bằng Quang cho biết: "Đeo bám là một tính hiệu vui vì rõ là cô ấy phải giỏi và có điều kiện thì Quang mới đeo bám".

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Quỳnh Anh Chi Dân ca sĩ Trương Quỳnh Anh Nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?