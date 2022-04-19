Đã có lời giải đáp cho nghi vấn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, 1 chi tiết bạn thân hé lộ nói lên tất cả!

Trước nghi vấn tình ái của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân, Sĩ Thanh đã hé lộ một thông tin đặc biệt khiến dân tình xôn xao.

Kể từ khi chia tay Tim, chuyện đời tư của bà mẹ đơn thân Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ khiến dân tình xôn xao khi vướng tin đồn hẹn hò ca sĩ Chi Dân, vì loạt cử chỉ thân mật trong hậu trường cũng như nhiệt tình tương tác với nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trước những đồn đoán, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh dường như bỏ ngoài tai khi vẫn thoải mái xuất hiện bên cạnh nhau và lấp lửng về mối quan hệ hiện tại. Cho đến mới đây, động thái của bạn thân Trương Quỳnh Anh đã khiến dân tình xôn xao, chú ý.

Đáng chú ý, khi đính kèm hình ảnh, Sĩ Thanh đã chia sẻ dòng trạng thái: "Ét ô ét hội gái ế độc toàn thân". Qua dòng status này, nhiều người đoán rằng Sĩ Thanh đang ẩn ý nói về chuyện độc thân của cô cùng với người bạn thân thiết. Giữa tin đồn Trương Quỳnh Anh hẹn hò Chi Dân, Sĩ Thanh thông báo đây là hội bạn "độc toàn thân". - Ảnh chụp màn hình Mẹ đơn thân đã có dịp lên đồ, đi chơi cùng với người bạn thân thiết Sĩ Thanh. Qua những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy nếu như Sĩ Thanh xuất hiện cùng với vẻ quyến rũ, nóng bỏng và táo bạo thường thấy, thì Trương Quỳnh Anh lại khá kín đáo nhưng cũng không kém phần nổi bật với thiết kế màu đỏ, trông mẹ 1 con vẫn rất đẹp mặn mà.

Trương Quỳnh Anh lên đồ hội ngộ hội bạn thân Sĩ Thanh. - Ảnh: FBNV Song song đó, cũng không ít người cho rằng dòng trạng thái này của Sĩ Thanh không thể khẳng định được điều gì trước những nghi vấn, tin đồn yêu đương của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân trong thời gian gần đây. Trước đó, cả Trương Quỳnh Anh và Chi Dân từng có những câu chuyện tình ái tốn không ít giấy mực của truyền thông, gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Cách đây ít hôm, Chi Dân và Trương Quỳnh Anh công khai pha trò đu trend Tóp Tóp. - Ảnh chụp màn hình Cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật trong hậu trường. - Ảnh: FBNV Thời gian qua, đồn đoán tình ái của Trương Quỳnh Anh và Chi Dân nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng. - Ảnh: FBNV Nếu như Trương Quỳnh Anh đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Tim, Chi Dân cũng vướng nghi vấn hẹn hò với Ninh Dương Lan Ngọc suốt một thời gian dài mà chưa từng phản hồi hay chính thức lên tiếng xác nhận. Trong khi đó, từ khi nổ ra tin đồn tình cảm nhưng cả hai vẫn thoải mái chia sẻ những hình ảnh thân thiết bên nhau cũng như úp mở về mối quan hệ. Đến nay, mối quan hệ này vẫn là dấu hỏi khiến công chúng tò mò.

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