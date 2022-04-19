Lương Bằng Quang thừa nhận 'dựa hơi' bạn gái để 'hot' trở lại: 'Có thể gọi là show diễn của cặp đôi thị phi nhất Việt Nam'

Lương Bằng Quang cho biết: "Đeo bám là một tính hiệu vui vì rõ là cô ấy phải giỏi và có điều kiện thì Quang mới đeo bám".

Nhắc đến cái tên Lương Bằng Quang, khán giả không còn nói đến những bản hit đính đám nữa mà thay vào đó là chuyện tình thị phi của nam nhạc sĩ và Ngân 98. Sau nhiều năm lui về hậu trường để dạy hát và mở studio riêng, mới đây, nam nhạc sĩ bất ngờ thông báo chính thức trở lại sân khấu thông qua tour diễn dài hơi trên khắp các sân khấu trong và ngoài nước. Đáng chú ý, lần tái xuất này, Ngân 98 sẽ đồng hành cùng Lương Bằng Quang làm mới lại những bản hit xưa.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 sẽ kết hợp với nhau làm mới lại những bản hit xưa - Ảnh: FBNV Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, chia sẻ về dự án đặc biệt lần này, nam nhạc sĩ cho biết: "Có thể gọi vui là show diễn cặp đôi thị phi nhất Việt Nam, Quang sẽ hát 20 phút toàn thể loại Vinahouse dưới dạng liên khúc và liên kết chặt với phần chơi DJ của Ngân cực sôi động trong 60 phút tiếp theo.

Đặc biệt là khi diễn ở nước ngoài, thật tình thì họ đến show có Quang và Ngân trước tiên vì hiếu kỳ vì đã nghe đến thị phi và tình yêu của ca sĩ và DJ này. Nhưng sau show diễn tụi Quang cảm nhận mình như một ngôi sao vì được họ xin chụp hình và khen rất nhiều, hơn cả thời hót đỉnh điểm cách đây 15 năm trước của Quang, chắc giờ Quang đẹp trai phong độ hơn và bé DJ quá hot". Anh không ngại khi bị cho rằng 'dựa hơi' bạn gái để hot trở lại - Ảnh: FBNV Nói thêm về lý do nam ca sĩ lại quyết định đi hát cùng bạn gái, Lương Bằng Quang cho hay anh từng rất trăn trở suy nghĩ trong một thời gian dài, tuy nhiên lý do chính để anh thực hiện là để "giữ bồ".

Tuy nhiên anh không ngại nhiều người cho rằng mình đang "đeo bám" bạn gái để lấy lại hào quang. Lương Bằng Quang cho biết: "Đeo bám là một tính hiệu vui vì rõ là cô ấy phải giỏi và có điều kiện thì Quang mới đeo bám, chỉ có điều bạn không rõ Quang đang ở vị trí nào lúc này để đo lường được Ngân ở tới đâu mà Quang phải nương tựa. Những lời nhận xét trên của cộng đồng mạng cái chính là sự châm chọc, kích động cho một trạng thái tâm lý tự ái hơn thua trong những cặp đôi hoặc thậm chí những gia đình hạnh phúc cũng dễ bị lung lay, Quang và Ngân đã quá quen với điều này, nhưng vẫn muốn khuyên nên có ngôn từ tích cực hơn sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn". Nam nhạc sĩ cho biết: 'Có thể gọi vui là show diễn cặp đôi thị phi nhất Việt Nam' - Ảnh minh họa: Internet Được biết, ngoài những dự án âm nhạc chung, sắp tới đây, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 cũng tính đến việc về chung một nhà. Cặp đôi "thị phi" này đã bên nhau 6 năm và chụp rất nhiều ảnh cưới để đánh dấu các cột mốc kỷ niệm quan trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-bang-quang-thua-nhan-dua-hoi-ban-gai-de-hot-tro-lai-co-the-goi-la-show-dien-cua-cap-doi-thi-phi-nhat-viet-nam-463147.html