Lương Bằng Quang thông báo kết hôn sau bao thị phi và phản ứng của cộng đồng mạng?

Mới đây, ca sĩ Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải bài viết thông báo về việc kết hôn với bạn gái Ngân 98 sau 6 năm yêu đương.

Sáng 26/2, Lương Bằng Quang bất ngờ đăng tải bài viết thông báo về việc kết hôn với bạn gái Ngân 98 sau 6 năm yêu đương. Theo đó, nam ca sĩ chia sẻ: "Thành thân sau bao sóng gió, nhờ Lá Bồ Đề Hạnh Phúc nên năm nay chốt đơn luôn nhé".

Bài viết của Lương Bằng Quang - Ảnh: Chụp màn hình

Trong bức ảnh đính kèm bài viết, Lương Bằng Quang diện suit đen lịch lãm bên cạnh Ngân 98 với bộ váy trắng dài "cực hoành tráng". Cặp đôi nắm tay nhau tình tứ như để khẳng định hạnh phúc sau bao thị phi, sóng gió.

Thông tin cặp đôi thị phi về chung một nhà nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của Lương Bằng Quang đã để lại lời chúc mừng cho cả hai.

Một số bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98 từ năm 2016, sau khi chia tay bạn gái cũ Yaya Trương Nhi. Cặp đôi sau đó dọn về sống chung ngay khi bắt đầu mối quan hệ dù chưa cưới hỏi.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 - Ảnh: Internet

Từ khi chuyện tình chú - cháu này được công khai, cả hai nhận về vô số chỉ trích từ dư luận vì lắm ồn ào. Vượt qua tất cả, họ vẫn sánh đôi hạnh phúc. Tháng 9/2020, nam nhạc sĩ cũng từng cầu hôn bạn gái nhưng bị từ chối, lý do được Ngân 98 đưa ra là cần thêm thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luong-bang-quang-thong-bao-ket-hon-sau-bao-thi-phi-va-phan-ung-cua-cong-dong-mang-452259.html