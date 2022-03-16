'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi'

Hậu trường 16/03/2022 07:20

Được biết, thân hình bốc lửa này là kết quả từ thói quen "nghiền" tập luyện của Yaya Trương Nhi.

Bước vào showbiz với phong cách sexy, Yaya Trương Nhi ngày càng trở nên nóng bỏng và táo bạo hơn. Trên mạng xã hội, cô nàng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh bikini gợi cảm, khoe triệt để cơ thể với các tư thế tạo dáng cuốn hút.

'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 1

Mới đây, người đẹp sinh năm 1990 cũng đăng tải trên Instagram những bức ảnh hậu trường nóng bỏng trong một buổi chụp ảnh. Bộ trang phục táo bạo giúp Yaya Trương Nhi có thể phô trọn được đường cong gợi cảm trên cơ thể.

'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 2

Được biết, Yaya Trương Nhi sở hữu chiều cao 1m68. Dù chưa bao giờ tiết lộ số đo 3 vòng nhưng qua những hình ảnh người đẹp từng chia sẻ, người hâm mộ có thể đoán được tỉ lệ khá chuẩn trên cơ thể của cô. Nhiều năm trước, Yaya Trương Nhi cũng được người hâm mộ yêu mến gọi với biệt danh "Lee Hyori Việt Nam" bởi ngoại hình sexy, cuốn hút của mình.

'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 3
'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 4

Sắc vóc nóng bỏng của Yaya Trương Nhi nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người: "Vẻ đẹp làm mê đắm lòng người", "Body săn chắc và gợi cảm quá", "Yaya Trương Nhi ngày càng cuốn hút đó", "Đến độ chín của nhan sắc rồi, đẹp quá"...

'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 5
'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi' - Ảnh 6

ẢNH: FBNV

Lê Thúy diện bikini khoe body nóng bỏng sau nhiều năm rời sàn diễn, không ai còn nhận ra "bộ xương di động" ngày nào

Lê Thúy diện bikini khoe body nóng bỏng sau nhiều năm rời sàn diễn, không ai còn nhận ra "bộ xương di động" ngày nào

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