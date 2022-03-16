'Tình cũ' Lương Bằng Quang khoe vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt tại hậu trường chụp ảnh, CĐM tấm tắc khen 'đã đến độ chín muồi'

Bước vào showbiz với phong cách sexy, Yaya Trương Nhi ngày càng trở nên nóng bỏng và táo bạo hơn. Trên mạng xã hội, cô nàng thường xuyên chia sẻ những bức ảnh bikini gợi cảm, khoe triệt để cơ thể với các tư thế tạo dáng cuốn hút.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1990 cũng đăng tải trên Instagram những bức ảnh hậu trường nóng bỏng trong một buổi chụp ảnh. Bộ trang phục táo bạo giúp Yaya Trương Nhi có thể phô trọn được đường cong gợi cảm trên cơ thể.