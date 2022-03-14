"Đồng nghiệp cũ" của Ngọc Trinh khoe dáng nuột nà với bikini, nhan sắc tuổi U30 khiến cư dân mạng ngỡ ngàng

Năm 2019, Lê Hà và vị hôn phu Hiếu Trần bất ngờ tổ chức lễ cưới tại quê nhà Gia Lai. Cho đến hiện tại, người đẹp dường như đã dành trọn thời gian cho gia đình nhỏ, chăm sóc cung gái cưng Bào Ngư và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Bước ra khỏi cuộc thi The Face 2016, Lê Hà không hoạt động nghệ thuật sôi nổi nhiều như các thí sinh khác. Khán giả ít thấy cô xuất hiện trong làng giải trí và chỉ thi thoảng xuất hiện tại vài sự kiện.

Dù đã là người phụ nữ của gia đình nhưng Lê Hà vẫn thường xuyên được khen ngợi khi giữ vững phong độ thời trang bằng phong cách ăn mặc gợi cảm, nóng bỏng. Mới đây, người đẹp chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh bikini chụp cùng ông xã trong một chuyến du lịch biển. Thân hình quyến rũ, nóng bỏng của cô nhận được nhiều lời khen ngợi.

Trước đó, khi chia sẻ về bí quyết giữ dáng sau sinh của mình, Lê Hà bật mí chỉ cần siêng một chút thì ai cũng sẽ có vóc dáng cân đối sau sinh, quan trọng là mình có quyết tâm hay không thôi. Với riêng Lê Hà thì sau sinh một thời gian đã tập gym mỗi ngày và ăn uống theo chế độ khoa học để cơ thể vẫn bảo đảm sức khỏe, vừa lấy lại vóc dáng nhanh chóng.