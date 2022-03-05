Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng một thời nổi tiếng đẹp trai, đa tài nhưng hiện ở tuổi 45, anh vẫn lẻ bóng một mình.

Nguyễn Phi Hùng được khán giả yêu thích qua các ca khúc: Tình đơn côi, Mưa tuyệt vọng, Vắng cha, Dáng em, Chân tình, Nhớ gấp ngàn lần hơn… Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn sáng tác nhiều ca khúc. Ngoài ra, Nguyễn Phi Hùng còn là một diễn viên được khán giả yêu thích trong nhiều bộ phim như: Lọ Lem thời @, Mặt nạ máu, Khi đàn ông có bầu, Hải âu, Chiếc giường chia đôi…

Không chỉ là nghệ sĩ đa tài trong lĩnh vực nghệ thuật, Nguyễn Phi Hùng cũng rất giỏi kinh doanh. Anh thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, thức ăn dinh dưỡng nhưng vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Sau hơn 20 năm làm nghề, Nguyễn Phi Hùng đã gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng và sở hữu khối tài sản kếch xù. Tuy vậy, những lần đi về đơn chiếc đã mang đến không ít đồn đoán về giới tính của nam ca sĩ.

Mới đây, Nguyễn Phi Hùng tham gia chương trình Hát cho ngày mai với vai trò giám khảo. Tại chương trình, anh cũng đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình suốt thời gian dịch bệnh bùng phát năm vừa qua. "Đó là quãng thời gian tôi bận rộn nhất từ trước nay vì mải miết tham gia hỗ trợ ở các nhóm tình nguyện trong khu cách ly. Tôi cùng nhiều đồng nghiệp đã đến những khu cách ly, bệnh viện dã chiến để hát cho các y bác sĩ, các bệnh nhân nghe. Ngoài ra, tôi cũng tham gia tặng quà, chia sẻ, động viên và cổ vũ tinh thần cho các bệnh nhân đang điều trị ở các khu cách ly." - nam ca sĩ cho biết. Nhắc về chuyện lập gia đình, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng bật cười chia sẻ, anh từng có thời gian đau khổ vì tình khi đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Anh luôn tâm niệm rằng: "Chuyện tình cảm giống như một cái duyên, chờ thời điểm thích hợp nó sẽ đến". ẢNH: Internet

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