Sau nhiều năm ăn chay, Angela Phương Trinh trở lại và 'lợi hại hơn xưa' với 'nam thần phòng gym', CĐM tá hỏa vì chẳng phải Cao Thái Sơn

Sau nhiều năm rút lui khỏi Showbiz, Angela Phương Trinh đã dần xóa bỏ được hình ảnh "người đẹp thị phi" trong mắt công chúng. Cô tạo được nhiều thiện cảm với người hâm mộ khi thường xuyên ăn mặc kín đáo, thanh lịch trong các hoạt động thiện nguyện cùng lối sống đơn giản, ăn chay trường.

Thế nhưng thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bắt đầu trở lại với gu thời trang gợi cảm giống như xưa. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh vừa đăng tải hình ảnh đi tập gym cùng huấn luyện viên Phạm Văn Mách. Trong khoảnh khắc này, cô diện bộ đồ bó sát, khoe trọn cơ bụng săn chắc và sexy.