Sau nhiều năm ăn chay, Angela Phương Trinh trở lại và 'lợi hại hơn xưa' với 'nam thần phòng gym', CĐM tá hỏa vì chẳng phải Cao Thái Sơn

Angela Phương Trinh tự tin khoe thân hình nóng bỏng trong phòng tập.
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Sau nhiều năm rút lui khỏi Showbiz, Angela Phương Trinh đã dần xóa bỏ được hình ảnh "người đẹp thị phi" trong mắt công chúng. Cô tạo được nhiều thiện cảm với người hâm mộ khi thường xuyên ăn mặc kín đáo, thanh lịch trong các hoạt động thiện nguyện cùng lối sống đơn giản, ăn chay trường.
Thế nhưng thời gian gần đây, Angela Phương Trinh bắt đầu trở lại với gu thời trang gợi cảm giống như xưa. Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh vừa đăng tải hình ảnh đi tập gym cùng huấn luyện viên Phạm Văn Mách. Trong khoảnh khắc này, cô diện bộ đồ bó sát, khoe trọn cơ bụng săn chắc và sexy.
Ở những buổi tập trước đó, cô cũng vô tư tạo dáng chụp hình để khoe hình thể siêu chuẩn cùng 3 vòng nóng bỏng đáng ngưỡng mộ. Có thể thấy rằng thời gian qua nữ diễn viên sinh năm 1995 rất chăm chỉ tập luyện, có nhiều nguồn tin cũng cho rằng Angela Phương Trinh đang rục rịch lên kế hoạch trở lại Showbiz trong thời gian tới.
Bênh cạnh chuyện ăn mặc gợi cảm, thời gian gần đây Angela Phương Trinh cũng gây sốc khi có những phát ngôn và hành động tình tứ cùng Cao Thái Sơn. Cô cho biết đang tìm hiểu đàn anh, còn mạnh miệng tuyên bố sẽ sinh con cho Cao Thái Sơn. Tuy nhiên sau tất cả, cư dân mạng cho rằng đây chỉ là chiêu trò gây chú ý của người đẹp 9X và giọng ca Con đường mưa.
ẢNH: FBNV