Giám khảo Miss World Vietnam 2022 - Lệ Quyên ngày càng chuộng mốt "quên nội y", tự tin thả rông khi đi ăn cùng tình trẻ

Mới đây, BTC Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - chính thức công bố giám khảo tiếp theo của cuộc thi. Theo đó, chủ nhân ghế nóng chính là ca sĩ Lệ Quyên.

Thông tin trên lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người bất ngờ khi Lệ Quyên được BTC tin tưởng, trao trọng trách lớn ở mùa giải mới. Hiện tại, nhiều ý kiến tranh cãi vẫn đang nổ ra, liên quan chuyên môn của Lệ Quyên cho vị trí giám khảo Miss World Vietnam 2022.