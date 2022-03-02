Giám khảo Miss World Vietnam 2022 - Lệ Quyên ngày càng chuộng mốt "quên nội y", tự tin thả rông khi đi ăn cùng tình trẻ

Không thèm quan tâm đến phản ứng của dư luận, Lệ Quyên ngày càng đăng ảnh mát mẻ hơn, thậm chí là "quá nóng".
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Mới đây, BTC Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - chính thức công bố giám khảo tiếp theo của cuộc thi. Theo đó, chủ nhân ghế nóng chính là ca sĩ Lệ Quyên.
Thông tin trên lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người bất ngờ khi Lệ Quyên được BTC tin tưởng, trao trọng trách lớn ở mùa giải mới. Hiện tại, nhiều ý kiến tranh cãi vẫn đang nổ ra, liên quan chuyên môn của Lệ Quyên cho vị trí giám khảo Miss World Vietnam 2022.
Thời gian gần đây, ca sĩ Lệ Quyên thu hút nhiều sự chú ý khi công khai hẹn hò mẫu nam kém 12 tuổi - Lâm Bảo Châu. Thi thoảng, cô cũng khiến dư luận hoang mang về phong cách ăn mặc bị cho là phản cảm, hay những lần "phản pháo" anti-fans bằng những lời lẽ gay gắt.
Và để nối dài danh sách ăn mặc "bạo" của mình, Lệ Quyên tiếp tục khoe những hình ảnh mới trong tình trạng 'quên sạch' nội y.
Trước đó, đã rất nhiều lần cô khoe cận vòng một mà không có đồ bảo hộ khiến cư dân mạng còn phải đỏ mặt. Khoe thân kiểu này không biết Lệ Quyên có dụng ý nghệ thuật gì không chứ netizen xin phép được trừ sạch "điểm thanh lịch" của nàng giám khảo hoa hậu.
ẢNH: Internet