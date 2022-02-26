MC Đan Lê ở tuổi U40: Nhan sắc xinh đẹp mặn mà, hôn nhân viên mãn bên chồng thứ 2

Dù trải qua hai lần đò nhưng hiện tại Đan Lê đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc bên gia đình nhỏ.

Đan Lê là một gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều vai trò MC, diễn viên, người mẫu. Dù hiện tại đã ở lứa tuổi U40 nhưng cô vẫn giữ được nhan sắn xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm, khiến không ít chị em ghen tị. Năm 2008, Đan Lê kết hôn với BTV Xuân Tùng, tuy nhiên họ chia tay chỉ sau 2 năm. Năm 2011, Đan Lê gây bất ngờ khi lên xe hoa với đạo diễn Khải Anh - tình cũ từ thời trung học. Sau 10 năm hôn nhân, tổ ấm của Đan Lê - Khải Anh hạnh phúc với sự xuất hiện của hai con trai.

Đan Lê nhận xét cuộc hôn nhân thứ 2 của mình là "đúng người, đúng thời điểm". Cô bày tỏ: "Không ai biết được ngày mai ra sao, chúng ta chỉ có thể tin vào những điều tốt đẹp. Thời điểm đó tôi đã tin anh Khải Anh. Khải Anh đã kiên nhẫn khắc phục tất cả những lỗi sai anh ấy đã lặp trong quá khứ và thuyết phục tôi rằng anh ấy hoàn toàn xứng đáng". Trải qua hơn 10 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào, hòa thuận trong công việc nghệ thuật lẫn chăm sóc gia đình nhỏ. Trong việc giáo dục con, Đan Lê quan niệm mẹ có thể chăm con tốt hơn so với bố nhưng nhà cô có 2 con trai nên bố phải có trách nhiệm dạy dỗ, hướng dẫn để các cháu trưởng thành như một người đàn ông.

Ngoài ra, họ luôn dành thời gian đi du lịch để hâm nóng tình cảm, tận hưởng những giây phút thoải mái bên nhau. ẢNH: FBNV

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