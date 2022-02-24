Minh Hương "Nhật ký Vàng Anh" diện bikini trắng khoe nhan sắc gợi cảm khiến cư dân mạng đồng loạt đổ gục

Minh Hương sinh năm 1986, được khán giả biết tới qua vai Vàng Anh trong bộ phim "Nhật ký Vàng Anh". Cô chính là "Vàng Anh" đầu tiên của bộ phim, sau phần một vai diễn này mới được giao cho Hoàng Thùy Linh.

Sau vai diễn Vàng Anh, Minh Hương chọn cuộc sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Cô đã kết hôn và có 2 con. Hiện tại, "Vàng Anh" Minh Hương đang là MC, BTV của kênh truyền hình ANTV với hàm trung úy. Trên sóng truyền hình, Minh Hương luôn diện trang phục kín đáo, sang trọng đúng chuẩn mực. Ngoài đời, người đẹp ưa chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng.