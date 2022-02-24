Minh Hương "Nhật ký Vàng Anh" diện bikini trắng khoe nhan sắc gợi cảm khiến cư dân mạng đồng loạt đổ gục

Đây là một trong những lần hiếm hoi "Vàng Anh" Minh Hương ăn mặc táo bạo như vậy.
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Minh Hương sinh năm 1986, được khán giả biết tới qua vai Vàng Anh trong bộ phim "Nhật ký Vàng Anh". Cô chính là "Vàng Anh" đầu tiên của bộ phim, sau phần một vai diễn này mới được giao cho Hoàng Thùy Linh.
Sau vai diễn Vàng Anh, Minh Hương chọn cuộc sống khá kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Cô đã kết hôn và có 2 con. Hiện tại, "Vàng Anh" Minh Hương đang là MC, BTV của kênh truyền hình ANTV với hàm trung úy. Trên sóng truyền hình, Minh Hương luôn diện trang phục kín đáo, sang trọng đúng chuẩn mực. Ngoài đời, người đẹp ưa chuộng phong cách nữ tính, dịu dàng.
Sau nhiều năm trôi qua, nhan sắc của Minh Hương trở nên mặn mà, xinh đẹp. Vóc dáng cũng cũng gợi cảm, nóng bỏng và cuốn hút hơn. Mới đây, khi tận hưởng chuyến du lịch sau đợt điều trị Covid-19, Minh Hương khiến bạn bè và người hâm mộ phải trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh bikini táo bạo bên bể bơi.
Bộ đồ bơi màu trắng có thiết kế nữ tính, nhẹ nhàng giúp "Vàng Anh" khoe được đường cong mềm mại, vòng eo gọn gàng và đôi chân thẳng đẹp.
ẢNH: FBNV