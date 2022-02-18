Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh

Hậu trường 18/02/2022 06:30

Sau khi kết hôn, bà xã Phan Mạnh Quỳnh được nhận xét ngày càng trở nên quyến rũ, cuốn hút hơn.

Năm 2021 vừa qua, Phan Mạnh Quỳnh đã kết hôn với hot girl Huỳnh Khánh Vy. Tuy nhiên vì dịch bệnh covid-19 nên cặp đôi chưa thể tổ chức đám cưới rầm rộ để mọi người đến chung vui.

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh 1

Được biết, Khánh Vy sinh năm 1994 tại Khánh Hoà, hiện đang kinh doanh online. Trước khi kết hôn với Phan Mạnh Quỳnh, Khánh Vy từng có thời gian làm người mẫu tự do, diễn viên xuất hiện trong nhiều MV của OnlyC, Đức Phúc...

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh 2

Mới đây, Huỳnh Khánh Vy chia sẻ trên mạng xã hội những bức ảnh bikini nóng bỏng chụp lại khi đi du lịch. Trong ảnh, cô diện một bộ đồ bơi màu đỏ nổi bật, khoe làn da trắng ngần cùng đường cong gợi cảm, quyến rũ.

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh 3

Ngoại hình tuổi 28 của Huỳnh Khánh Vy nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người hâm mộ. Đa số ý kiến đều cho rằng kể từ khi kết hôn với Phan Mạnh Quỳnh, nhan sắc của Huỳnh Khánh Vy trở nên xinh đẹp, cuốn hút và mặn mà hơn.

Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh 4
Bất ngờ với nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của bà xã hot girl kém 6 tuổi nhà Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh 5

Ảnh: FBNV

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