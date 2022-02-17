Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn

Hậu trường 17/02/2022 06:00

Dù đã 33 tuổi và trải qua hai cuộc sinh nở những Diệp Lâm Anh vẫn giữ được thân hình sexy, nóng bỏng.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng hàn gắn nhưng không thành, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức chọn cách ly thân. Hậu "đường ai nấy đi", cựu phu nhân nhà hào môn đã dọn đến một căn hộ cao cấp để sống và chăm sóc hai con. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và gia đình chồng cũ vẫn rất tốt đẹp.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 1

Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng bước vào cuộc sống mới. Trên mạng xã hội, cô liên tục chia sẻ những cảm xúc tích cực, vui vẻ. Dọn khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc hai con nhỏ.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 2

Mới đây, cô cùng gia đình và các con đang có một kì nghỉ vui vẻ ở biển. Trong chuyến đi này, Diệp Lâm Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm trong trang phục bikini khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 3

Dù đã 33 tuổi và trải qua hai cuộc sinh nở những Diệp Lâm Anh vẫn giữ được thân hình sexy, nóng bỏng. Đặc biệt là vòng eo thon gọn, săn chắc, không chút mỡ thừa.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 4

Người đẹp tiết lộ, chế độ ăn của cô hằng ngày chú trọng nhiều rau xanh và trái cây. Khi đói, thay vì ăn vặt, cô sẽ thay thế bằng hoa quả. Người đẹp ăn nhiều vào buổi sáng và giảm dần vào buổi tối.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 5

Ngoài ăn uống khoa học, Diệp Lâm Anh cũng dành nhiều thời gian để luyện tập. Những môn thể thao yêu thích của cô là gym, nhảy, yoga.

Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn - Ảnh 6

 Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh khoe thân hình nóng bỏng sau cú sốc hôn nhân

Diệp Lâm Anh khoe thân hình nóng bỏng sau cú sốc hôn nhân

Người đẹp sinh năm 1989 ngày càng xinh đẹp, gợi cảm hơn dù mới trải qua biến cố hôn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh ly hôn Diệp Lâm Anh và Đức Phạm ly thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?