Hậu ly hôn chồng đại gia, Diệp Lâm Anh tự tin khoe ảnh diện bikini nóng bỏng đốt cháy mọi ánh nhìn

Dù đã 33 tuổi và trải qua hai cuộc sinh nở những Diệp Lâm Anh vẫn giữ được thân hình sexy, nóng bỏng.

Sau nhiều nỗ lực cố gắng hàn gắn nhưng không thành, Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức chọn cách ly thân. Hậu "đường ai nấy đi", cựu phu nhân nhà hào môn đã dọn đến một căn hộ cao cấp để sống và chăm sóc hai con. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và gia đình chồng cũ vẫn rất tốt đẹp. Sau khi ly hôn, Diệp Lâm Anh nhanh chóng lấy lại thăng bằng bước vào cuộc sống mới. Trên mạng xã hội, cô liên tục chia sẻ những cảm xúc tích cực, vui vẻ. Dọn khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh dành phần lớn thời gian cho công việc và chăm sóc hai con nhỏ.

Mới đây, cô cùng gia đình và các con đang có một kì nghỉ vui vẻ ở biển. Trong chuyến đi này, Diệp Lâm Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm trong trang phục bikini khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Dù đã 33 tuổi và trải qua hai cuộc sinh nở những Diệp Lâm Anh vẫn giữ được thân hình sexy, nóng bỏng. Đặc biệt là vòng eo thon gọn, săn chắc, không chút mỡ thừa.

Người đẹp tiết lộ, chế độ ăn của cô hằng ngày chú trọng nhiều rau xanh và trái cây. Khi đói, thay vì ăn vặt, cô sẽ thay thế bằng hoa quả. Người đẹp ăn nhiều vào buổi sáng và giảm dần vào buổi tối. Ngoài ăn uống khoa học, Diệp Lâm Anh cũng dành nhiều thời gian để luyện tập. Những môn thể thao yêu thích của cô là gym, nhảy, yoga. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh khoe thân hình nóng bỏng sau cú sốc hôn nhân Người đẹp sinh năm 1989 ngày càng xinh đẹp, gợi cảm hơn dù mới trải qua biến cố hôn nhân.

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