Valentine 2022: Loạt sao Việt khoe hoa, khoe quà cực ngọt, chỉ riêng Diệp Lâm Anh có bài đăng gây chú ý, nguyên nhân càng khiến CĐM 'hốt hoảng'

Sáng ngày 14/2 - Valentine, Diệp Lâm Anh lại bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân.

Sáng ngày 14/2 - Valentine, MXH ngập trong hình ảnh khoe hoa, khoe quà, phát đường cực ngọt của nhiều sao Việt. Tuy nhiên, Diệp Lâm Anh lại bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. "Một nữ chiến binh đã Va Lung Tung vào tối qua. 14/2/2022", chân dài chia sẻ.

Trong ảnh, Diệp Lâm Anh đang phụ giúp mẹ đẻ di chuyển trên xe lăn. Có vẻ như bà vừa gặp phải sự cố gì đó, chân trái bị thương, không thể đi lại bình thường nên chân dài phải phụ mẹ di chuyển bằng xe lăn.

Bài đăng của Diệp Lâm Anh - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh người đẹp đăng tải khiến CĐM không khỏi lo lắng và liên tục gửi lời hỏi thăm, chúc mẹ của Diệp Lâm Anh mau bình phục.

Mẹ chồng và mẹ đẻ giúp nữ ca sĩ ổn định cuộc sống hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi rời khỏi nhà chồng vào cuối tháng 12/2021, Diệp Lâm Anh cùng các con sống ở một căn chung cư. Chân dài cho biết mẹ ruột và mẹ chồng đã cùng phụ giúp để cô có thể cân bằng công việc và chăm sóc 2 con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/valentine-2022-loat-sao-viet-khoe-hoa-khoe-qua-cuc-ngot-chi-rieng-diep-lam-anh-co-bai-dang-gay-chu-y-nguyen-nhan-cang-khien-cdm-hot-hoang-450010.html