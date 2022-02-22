Lâm Khánh Chi gây sốc khi tung bộ ảnh ôm ấp trai trẻ mặc ồn ào ly hôn với chồng cũ

Giữa ồn ào hôn nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ xuất hiện tình tứ cạnh trai trẻ Song Duy.
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Mới đây, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từ cặp đôi ngôn tình trong cộng đồng LGBT lại thông báo đã ly hôn khiến nhiều netizen tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Sau khi tan vỡ, chồng cũ Lâm Khánh Chi công khai có người yêu mới, cả hai thỉnh thoảng sẽ có động thái nhắc đến đối phương cực gắt trên MXH.
Mới đây sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Đỉnh điểm là khi Phi Hùng lên tiếng tố nữ ca sĩ ngoại tình, người thứ ba chính là diễn viên trẻ Song Duy. Sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Lâm Khánh Chi đã khẳng định mình và Song Duy chỉ là chị em thân thiết chứ không có chuyện hẹn hò.
Giữa ồn ào hôn nhân, mới đây Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh tình tứ bên Song Duy. Sự tình tứ trong từng cử chỉ của Lâm khánh Chi và Võ Trần Song Duy đã khiến khán giả ngỡ ngàng, cứ nghĩ đây chính là một cặp đôi đang hạnh phúc trong tình yêu.
Trong những hình ảnh đăng tải, Lâm Khánh Chi tạo hình đầy quyến rũ, tự tin hở bạo sau lớp váy áo mỏng tang. Nữ ca sĩ cũng có nhiều hành động tình tứ bên diễn viên Song Duy khiến cư dân mạng không khỏi đặt thêm dấu chấm hỏi về mối quan hệ "mờ ám" này.
Hiện, mối quan hệ thực sự của Lâm Khánh Chi và Song Duy vẫn khiến dư luận bàn ra tán vào.