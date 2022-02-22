Lâm Khánh Chi gây sốc khi tung bộ ảnh ôm ấp trai trẻ mặc ồn ào ly hôn với chồng cũ

Mới đây, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từ cặp đôi ngôn tình trong cộng đồng LGBT lại thông báo đã ly hôn khiến nhiều netizen tiếc ngẩn, tiếc ngơ. Sau khi tan vỡ, chồng cũ Lâm Khánh Chi công khai có người yêu mới, cả hai thỉnh thoảng sẽ có động thái nhắc đến đối phương cực gắt trên MXH.

Mới đây sau khi đường ai nấy đi, cặp đôi lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng. Đỉnh điểm là khi Phi Hùng lên tiếng tố nữ ca sĩ ngoại tình, người thứ ba chính là diễn viên trẻ Song Duy. Sau đó, Lâm Khánh Chi đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Lâm Khánh Chi đã khẳng định mình và Song Duy chỉ là chị em thân thiết chứ không có chuyện hẹn hò.