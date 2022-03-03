Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài "ở ẩn"

Hậu trường 03/03/2022 07:17

Ngoại hình hiện tại của tài tử Johnny Trí Nguyễn khiến nhiều fan hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Johnny Trí Nguyễn là nam diễn viên điện ảnh người Mỹ gốc Việt nổi tiếng. Trong sự nghiệp, anh đã có loạt vai diễn hành động ghi dấu ấn tên tuổi trong các phim như: Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng...

Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 1

Ngoài ra, Johnny Trí Nguyễn còn đảm nhận những nhân vật hài hước ở phim: Nụ hôn thần chết, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo em... Không chỉ có lối diễn xuất ấn tượng cùng khả năng võ thuật điêu luyện, nam tài tử 7X từng có vẻ ngoài đầy cuốn hút.

Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 2

Vài năm trở lại đây, Johnny Trí Nguyễn hạn chế hoạt động nghệ thuật nên người hâm mộ cũng hiếm khi thấy anh xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cách đây một thời gian, diễn viên Hoàng Phúc chia sẻ hình ảnh chụp cùng Johnny Trí Nguyễn kèm caption:  "Mới đó mà gần 8 năm, từ lúc đóng phim cùng nhau trong Bụi đời chợ Lớn..." 

Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 3

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là ngoại hình của hai nam diên viên. Năm nay Johnny Trí Nguyễn đã tròn 48 tuổi và kém Hoàng Phúc đến 7 tuổi. Nhưng việc anh để râu ria xồm xoàm khiến cho vẻ ngoài chững chạc, chênh lệch thấy rõ so với đồng nghiệp.

Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 4
Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 5

Được biết từ cuối năm 2021 cho đến sang năm nay, Johnny Trí Nguyễn ở thủ đô Budapest, Hungary để hỗ trợ bạn gái là diễn viên Nhung Kate tham gia một series phim hành động. Những ngày không phải lên phim trường, anh dành thời gian để tự tập luyện võ thuật, chơi thể thao và duy trì cuộc sống kín tiếng.

Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 6
Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 7 
Diện mạo khác biệt ở tuổi 48 và cuộc sống của Johnny Trí Nguyễn sau thời gian dài 'ở ẩn' - Ảnh 8

ẢNH: FBNV

Từ khóa:   johny trí nguyễn Johnny Trí Nguyễn nhung kate showbiz Việt

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