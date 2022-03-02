Không thể nhận ra "mẹ một con" Phanh Lee với vẻ ngoài "Tây" khác lạ trong những hình ảnh mới nhất

Quyến rũ, sang chảnh và đầy khí chất là những từ ngữ mà cư dân mạng dành cho Phanh Lee sau khi kết hôn và sinh con.

Diễn viên Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh) được khán giả biết đến qua những vai diễn Kim trong "Ghét thì yêu thôi" phần 1 và phần 2, "Trái tim có nắng", "Khi chàng trai yêu", "Làm chồng đại gia", "Mát – cơ-va mùa thay lá", "Cư dân thông thái"... Năm 2020, khi sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, Phanh Lee bất ngờ lên xe hoa cùng với Tổng Giám đốc tập đoàn Cocobay trong một đám cưới đẹp như cổ tích diễn ra ở bãi biển Đà Nẵng.

Sau đám cưới, cô tạm dừng việc đóng phim và hạn chế chia sẻ các câu chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Làm vợ của một doanh nhân có tiếng nên Phanh Lee không muốn những thị phi bủa vây gia đình mình. Hiện tại, cô nàng đã hạ sinh cho chồng đại gia nghìn tỷ một cô công chúa nhỏ đáng yêu. Mới đây, Phanh Lee khoe những hình ảnh mới nhất về bản thân. Trong loạt ảnh mới, Phanh Lee diện trang phục tối giản, kín cổng cao tường nhưng vẫn toát lên nét sang chảnh, quý phái. Vóc dáng mảnh mai, quyến rũ của cô nàng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Đặc biệt, gương mặt sắc sảo, rất Tây của Phanh Lee khiến nhiều người chú ý.

Sau khi kết hôn và sinh con, phong cách ăn mặc, trang điểm của Phanh Lee cũng thay đổi hoàn toàn. Cô nàng diện trên người những món đồ hiệu đắt đỏ, sử dụng tông trang điểm màu trầm, ngày càng ra dáng phu nhân tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ. ẢNH: FBNV

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