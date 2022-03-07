Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf

Hậu trường 07/03/2022 15:36

Bốn năm sau khi trở thành á hoàng Sắc đẹp Doanh nhân, Ngô Anh Thư ngày càng xinh đẹp và gợi cảm.

Ngô Anh Thư được biết tới khi giành giải á hoàng 2 của cuộc thi Sắc đẹp Doanh nhân 2018 tổ chức tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Người đẹp sinh năm 1995 và lớn lên ở Gò Công. 

Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 1
Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 2

Sau 4 năm trở thành á hoàng của cuộc thi nhan sắc quốc tế, Ngô Anh Thư đang tích cực khẳng định bản thân trong showbiz Việt. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, Ngô Anh Thư còn thông thạo 3 ngoại ngữ gồm: Anh - Hoa - Nhật. Hiện tại, cô nàng cũng đang tỏa sáng ở lĩnh vực kinh doanh.

Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 3

Mới đây, Ngô Anh Thư đã chia sẻ loạt ảnh cô nàng khoe dáng trên sân golf khiến nhiều người thích thú. Sở hữu chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài 1m12, số đo 3 vòng 92-60-96, Ngô Anh Thư sexy không thua kém bất cứ người đẹp nào của làng giải trí.

Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 4
Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 5
Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 6
Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 7
Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf - Ảnh 8

 ẢNH: FBNV, Internet

Hari Won chỉ nói một câu, Tuấn Trần lập tức quỳ gối để "năn nỉ" đàn chị

Hari Won chỉ nói một câu, Tuấn Trần lập tức quỳ gối để "năn nỉ" đàn chị

Nam diễn viên còn hứa hẹn đưa mọi người đi ăn để được tiếp tục cùng thực hiện các thử thách.

Xem thêm
Từ khóa:   ngô anh thư á hoàng Á Hoàng Doanh nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?