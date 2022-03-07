Á hoàng Ngô Anh Thư gây chú ý khi khoe vẻ đẹp nuột nà, nóng bỏng trên sân golf

Ngô Anh Thư được biết tới khi giành giải á hoàng 2 của cuộc thi Sắc đẹp Doanh nhân 2018 tổ chức tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Người đẹp sinh năm 1995 và lớn lên ở Gò Công.

Sau 4 năm trở thành á hoàng của cuộc thi nhan sắc quốc tế, Ngô Anh Thư đang tích cực khẳng định bản thân trong showbiz Việt. Bên cạnh sắc vóc nổi bật, Ngô Anh Thư còn thông thạo 3 ngoại ngữ gồm: Anh - Hoa - Nhật. Hiện tại, cô nàng cũng đang tỏa sáng ở lĩnh vực kinh doanh.

Mới đây, Ngô Anh Thư đã chia sẻ loạt ảnh cô nàng khoe dáng trên sân golf khiến nhiều người thích thú. Sở hữu chiều cao 1m76 cùng đôi chân dài 1m12, số đo 3 vòng 92-60-96, Ngô Anh Thư sexy không thua kém bất cứ người đẹp nào của làng giải trí.