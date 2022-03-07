Được xem là nghệ sĩ gạo cội trong Vbiz, NSND Hồng Vân 'điêu đứng' chỉ vì một clip ghi âm

Tên tuổi của NSND Hồng Vân ảnh hưởng không ít hề nhỏ sau loạt lùm xùm xảy ra vào tháng 5 năm ngoái.

NSND Hồng Vân là một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch, nhiều năm qua nữ nghệ sĩ không chỉ được yêu mến qua các vai diễn mà còn bởi sự thân thiện, dễ gần ngoài đời. Tuy nhiên, vào tháng 5/2021 một scandal bất ngờ ập đến với nữ nghệ sĩ khi một clip ghi âm được cho là giọng nói của chị với nội dung xúc phạm khán giả được tung lên mạng. Dù chưa rõ thực hư chuyện này ra sao nhưng nữ nghệ sĩ lập tức bị đám đông phẫn nộ chỉ trích, mạt sát với những lời lẽ nặng nề. Nhiều người thậm chí còn đề nghị cấm sóng chị. Trước những luồng thông tin này, nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã có những phản hồi ngay lập tức: "Đối với khán giả, tôi luôn tri ân và không bao giờ chửi như những thông tin đang bị quy chụp. Tôi mang ơn những khán giả đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua".

NSND Hồng Vân một trong những nghệ sĩ gạo cội của sân khấu kịch - Ảnh: Internet NSND Hồng Vân cũng tâm sự, chị buồn và tuyệt vọng khi trong suốt thời gian dài bị đem ra chà đạp, khinh rẻ khiến bản thân đối diện với sợ hãi, áp lực. Dù đã lên tiếng đính chính nhưng vẫn có rất nhiều bộ phận đám đông tẩy chay Hồng Vân một cách thái quá. Thậm chí còn có những hành động khiến công việc, hình ảnh của nữ nghệ sĩ bị ảnh hưởng nặng nề. Không dừng tại đó, ngay cả những nhóm trò chuyện bạn bè với những nội dung hết sức riêng tư về quan điểm sống hoặc những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố không biết bằng cách nào đã bị lấy ra cắt, ghép và đưa lên mạng xã hội với những nội dung chụp mũ, vu cáo với mục đích bêu xấu, hạ nhục nhân phẩm của tôi và đồng nghiệp.

Nữ nghệ sĩ có thời gian điêu đúng vì những ồn ào năm ngoái - Ảnh: Internet Sau biến cố đó, NSND Hồng Vân và ông xã sang Mỹ khiến nhiều người cho rằng chị đã muốn rút lui khỏi nghệ thuật. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhận được tin vui khi mình chính thức lên chức bà ngoại. Chị liên tiếp chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp, yêu thương của gia đình bên cháu ngoại ở Mỹ và nhận được nhiều lời chúc mừng của mọi người. Dù hiện tại những ồn ào năm trước đã tạm lắng, dân mạng cũng có cái nhìn khách quan hơn về những việc đã qua nhưng không thể phủ nhận một điều rằng nó khiến Hồng Vân và rất nhiều nghệ sĩ hạng A khác trong làng giải trí Việt phải điêu đứng.

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