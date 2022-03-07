Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động

Hậu trường 07/03/2022 11:19

Dù đã ly hôn, thế nhưng diễn viên Việt Anh cùng vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và dành nhiều lời tốt đẹp cho nhau.

Việt Anh và Hương Trần được biết đến là cặp đôi đẹp của showbiz Việt nhiều năm về trước. Cả hai ly hôn sau 7 năm gắn bó với trái ngọt hôn nhân là 1 cậu quý tử. Thời điểm công khai ly hôn, Việt Anh - Hương Trần ồn ào đấu tố qua lại, nam diễn viên lấp lửng ý định giành quyền nuôi con nên Hương Trần lên mạng chỉ trích, bới móc đời tư của anh chàng. 

Tuy nhiên, sau nhiều lần đấu tố qua lại, đến đầu năm 2020, Việt Anh xác nhận đã bình thường hóa mối quan hệ với vợ cũ vì tương lai của con. Thậm chí, cả hai còn gây choáng khi bất ngờ tổ chức tiệc "kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn". Nam diễn viên cho biết, anh và vợ cũ sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con trai.

Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động - Ảnh 1

Giữ đúng lời hứa, đến nay, cặp đôi vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Mới đây, nhân dịp sinh nhật 5 tuổi của con trai, Việt Anh cùng vợ cũ đoàn tụ với nhau. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên vợ con và nhắn nhủ những lời xúc động, hứa sẽ luôn là bạn tốt với vợ để con trai không bị lạc lõng và cô đơn.

"Vậy là chàng trai của bố đã tròn 5 tuổi, đã sẵn sàng tâm thế để bước vào cuộc đời, hãy vững tin con trai nhé. Con sẽ luôn có đầy đủ sự quan tâm của gia đình, dù bố mẹ giờ đây đã có những cuộc sống riêng nhưng sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau và đồng hành cùng con trên đường đời, để con không bao giờ cảm thấy lạc lõng hay cô đơn. Bố yêu con nhiều lắm" - anh viết.

Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động - Ảnh 2

Vợ cũ của Việt Anh cũng chia sẻ hình ảnh của cả gia đình kèm lời nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật Hoàng Khôi của bố mẹ. Một sinh nhật đầy ấm cúng đơn giản nhưng chứa đầy tình cảm của bố mẹ dành cho con. Chàng trai của mẹ bây giờ đã lớn lắm rồi, chẳng mong gì hơn chỉ mong con luôn mạnh khoẻ khôn lớn, và hiểu được giá trị của gia đình. Dù thế nào mẹ luôn cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng để con luôn được sống trong tình yêu thương của gia đình".

Việt Anh đoàn tụ Hương Trần, hứa sẽ luôn làm một điều đặc biệt này với vợ cũ khiến ai cũng xúc động - Ảnh 3

Hành động của Việt Anh và vợ cũ nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Có thể thấy, sau khi ly hôn, Việt Anh và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nuôi dạy con cái. Dù không còn là vợ chồng nhưng cả hai vẫn luôn cố gắng cho con một cuộc sống tốt đẹp đủ đầy tình cảm gia đình.

 

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