Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này

Hậu trường 18/01/2022 12:43

Lên đồ cực sexy khoe trọn thân hình nóng bỏng, màn thả thính giữa Quỳnh Nga và Việt Anh khiến cư dân mạng rần rần thích thú.

Tối 17/1, “cá sấu chúa” Quỳnh Nga khiến netizen “xịt máu mũi” khi đăng tải bức hình khoe đường cong cơ thể cực sexy. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh tập đu dây vô cùng điêu luyện với động tác khó. Quỳnh Nga diện outfit sắc đỏ tươi rất phù hợp với khung cảnh phòng tập. Bộ đồ ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng 3 cong hơn cả đường đua khiến cư dân mạng “sốt xình xịch” trước body chuẩn chỉnh, đẹp nức nở của cô.

Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này - Ảnh 1
Quỳnh Nga trổ tài đu dây thượng thừa, khoe trọn body nóng bỏng

Chưa hết, đính kèm với hình ảnh nóng mắt này, Quỳnh Nga lại còn viết thêm dòng trạng thái: 'Anh cần gì khi chính em là một món quà'. Chớp thời cơ, chỉ ít phút sau đó, Việt Anh đã để lại một bình luận khiến cư dân mạng 'đẩy thuyền' nhiệt tình: 'Quà này có được bóc không?'. Tiếp sau đó, một cư dân mạng cũng có câu trả lời đầy ẩn ý: 'Anh còn muốn bóc gì nữa?'. Hiện màn tương tác của cặp đôi này đang khiến công chúng đứng ngồi không yên.

Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này - Ảnh 2
Màn "thả thính" cực ngọt của Việt Anh khiến dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền

Sau khi có cơ duyên góp mặt trong một dự án phim chung vào năm 2019, Quỳnh Nga và Việt Anh đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo dư luận khi vào vai vô cùng nhập tâm, đặc biệt trong các cảnh yêu đương. Vì vậy, những tin đồn tình cảm của cặp đôi ngày càng nhiều và trở thành chủ đề được phần lớn khán giả quan tâm. Không những vậy, cặp đôi còn chăm chỉ thả thính nhau trên mạng xã hội.

Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này - Ảnh 3
Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này - Ảnh 4
Quỳnh Nga lại diện đồ sexy trổ tài đu dây 'thượng thừa' khiến Việt Anh muốn làm ngay điều này - Ảnh 5
Hợp tác chung trong dự án phim truyền hình cùng những màn "thả thính" trên mạng xã hội khiến cặp đôi liên tục vướng tin đồn hẹn hò

Thường xuyên tung những màn “thả thính” cực ngọt trên mạng xã hội nên cặp đôi liên tục vướng nghi vấn hẹn hò, thế nhưng cả hai vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Việt Anh sánh đôi tình tứ với Quỳnh Nga, vợ cũ liền ra mặt hỏi thẳng về mối quan hệ của hai người

Việt Anh sánh đôi tình tứ với Quỳnh Nga, vợ cũ liền ra mặt hỏi thẳng về mối quan hệ của hai người

Vợ cũ Việt Anh giúp netizen hỏi thẳng về mối quan hệ giữa chồng cũ cùng bạn diễn ăn ý Quỳnh Nga ngay sau khi hai người tung ảnh sánh đôi dự sự kiện.

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