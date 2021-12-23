Việt Anh sánh đôi tình tứ với Quỳnh Nga, vợ cũ liền ra mặt hỏi thẳng về mối quan hệ của hai người

Tối ngày 22/12, Việt Anh - Quỳnh Nga còn công khai đăng ảnh dự sự kiện cùng nhau lên MXH. Trong loạt ảnh, đôi trai gái kề cận, quấn quít hệt một cặp tình nhân ngoài đời thực khiến netizen không khỏi ghen tị về độ ngọt ngào của cả hai diễn viên. Trong bộ ảnh, nếu Việt Anh toát lên vẻ ngoài quý ông lịch lãm thì Quỳnh Nga giống một quý cô kiêu sa, sang chảnh. Nhiều bình luận khen cả hai đi với nhau rất đẹp đôi.

Sau khi bộ phim “Sinh tử” lên sóng, không ít netizen đã tích cực “đẩy thuyền” Việt Anh và Quỳnh Nga sau nhiều nghi vấn phim giả tình thật. Dù vậy, cả hai vẫn nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng ngoài đời Việt Anh và Quỳnh Nga vẫn rất thân mật, tình tứ cùng nhau nhất là khi dự sự kiện càng khiến cư dân mạng chắc mẩm cặp đôi tạo “hint” thật.

Mới đây, cả hai vô cùng tình tứ bên nhau khi dự chung sự kiện

Đáng chú ý hơn chính là lời bình luận của vợ cũ Việt Anh dưới bài đăng ảnh của chồng cũ. Nếu cư dân mạng chỉ biết soi hint và mập mờ đồn đoán về mối quan hệ của nam diễn viên với người tình màn ảnh Quỳnh Nga, thì Hương Trần – vợ cũ của Việt Anh mạnh bạo hơn khi chính thức ra mặt nhảy hẳn vào bài đăng của chồng cũ để “hỏi kháy”: "Trên tình bạn dưới tình yêu à?". Sau đó, Việt Anh không ngại đáp lại vợ cũ: "Bạn thông minh thế", ngầm xác nhận mức độ quan hệ với cô nàng "cá sấu chúa".

Vợ cũ Hương Trần nhảy vào bài đăng hỏi thẳng Việt Anh về mối quan hệ với Quỳnh Nga

Không biết vợ cũ Việt Anh có ẩn ý gì không nhưng màn tương tác qua lại của cặp đôi đã lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dân mạng. Sau khi có với nhau một con trai chung và ly hôn nhưng Việt Anh và Hương Trần vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết nên có lẽ cả hai không ngại trêu đùa nhau trên mạng xã hội. Sau nhiều tin đồn hẹn hò, chỉ với một câu hỏi “chí mạng” của vợ cũ mà netizen đã có câu trả lời chính thức từ phía Việt Anh khiến cư dân mạng không khỏi cảm thán vợ cũ của nam diễn viên.