Vợ cũ khoe ảnh thả dáng nuột, netizen tò mò liệu Việt Anh có tiếc?

Hương Trần sở hữu sở hữu làn da trắng, thân hình quyến rũ chẳng hề thua kém bất kỳ mỹ nhân Việt nào khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Ngoài ra, Hương Trần còn sở hữu phong cách thời trang trẻ trung, hợp mốt, cô thường nhận được lời khen có cánh khi chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.

Sau khi ly hôn với người vợ đầu là cựu biên tập viên đài HTV Thùy Linh, Việt Anh kết hôn với Hương Trần kém anh 8 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của nam diễn viên cũng kết thúc sau 7 năm gắn bó và có chung với nhau cậu con trai.

Dẫu không khoe dáng hở bạo, người ta vẫn có thể trông thấy rõ phong độ vóc dáng đỉnh cao của Hương Trần. Vốn sở hữu lợi thế ở nhan sắc, thế nên vợ cũ của Việt Anh chỉ cần trang điểm theo lối tự nhiên, nhẹ nhàng cũng đủ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt cộng đồng mạng.

Kể từ sau khi ly hôn Việt Anh, Hương Trần lột xác mạnh mẽ, ngày càng trẻ đẹp không nhận ra. Trong shoot hình mới đây, vợ cũ Việt Anh khoe hình thể chuẩn với bộ đồ tập ôm sát màu hường. Thiết kế khá tiệp màu da nên cũng rất dễ khiến nhiều người nhầm tưởng cô không mặc gì nếu chỉ nhìn lướt qua.

Nhan sắc và vóc dáng của Hương Trần là minh chứng đắt giá cho câu nói “gái một con trông mòn con mắt”. Hiện tại, bà mẹ đơn thân khoe đã đạt được 48kg, 3 vòng đâu ra đấy đẹp không thua kém bất cứ mỹ nhân nào. Bên cạnh những lời khen có cánh dành cho mỹ nhân 8X, phía dưới bài đăng nhiều người còn để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối dành cho diễn viên Việt Anh: “Việt Anh mà xem thì hơi tiếc nuối”, “Sao em ngon vậy mà người cũ lại bỏ đi được chứ?”, “Ngon thế mà chồng bỏ, phí quá”…

Nhiều bình luận từ netizen khi cảm thấy "tiếc cho Việt Anh"

Bên cạnh những bình luận có cánh dành cho nhan sắc và vóc dáng bốc lửa của Hương Trần, trên trang facebook cá nhân của bà mẹ 1 con vẫn có những bình luận kém duyên từ phía cư dân mạng. Đặc biệt, một netizen còn "thả" ảnh Quỳnh Nga để xem phản ứng của cô sẽ như thế nào. Trước hành động “kiếm chuyện” này, Hương Trần chọn cách ngó lơ. Trong khi đó, những bình luận khác cô vẫn trả lời một cách vui vẻ.

Bình luận kém duyên từ một netizen khi "thả" ảnh Quỳnh Nga vào bài đăng của Hương Trần