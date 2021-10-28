Quỳnh Nga đăng ảnh gợi cảm nhưng fan phát hiện chi tiết cho thấy Việt Anh không 'mặn mà' như xưa

Nhiều fan nhanh chóng nhận ra Việt Anh không bình luận "thả thính" dưới những bức ảnh của Quỳnh Nga như trước đây.

Dù lên báo phủ nhận chuyện hẹn hò nhưng mọi động thái của Quỳnh Nga và Việt Anh vẫn được cư dân mạng chú ý từng "ngóc ngách". Cứ mỗi lần nữ diễn viên 8X đăng ảnh, Việt Anh như thường lệ đều vào bình luận "thả thính". Tuy nhiên, gần đây, fan phát hiện nam diễn viên "Người phán xử" không chăm chỉ tương tác hay "thả thính" dưới ảnh Quỳnh Nga như trước.

Mới đây, nữ diễn viên "Về nhà đi con" khoe ảnh gợi cảm trên trang cá nhân nhưng fan chỉ chú ý động thái của Việt Anh. Dưới phần bình luận, Việt Anh bỗng dưng "mất tích" không còn bình luận dạo như trước. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì quá bận rộn, Việt Anh không online đều đặn nên chưa kịp bình luận dưới ảnh cô bạn thân. Quỳnh Nga khoe ảnh mới, xinh như thiên thần nhưng Việt Anh lại "mất hút". Bình luận của fan hầu hết chỉ nhắc tới Việt Anh. Cùng chơi chung nhóm bạn thân, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau khi hợp tác chung trong phim "Sinh tử". Năm lần bảy lượt vướng nghi vấn yêu đương, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cuối tháng 6/2021, Quỳnh Nga từng nói về tin đồn tình cảm với Việt Anh, cho rằng cả 2 đang độc thân nên việc đến với nhau là điều có thể xảy ra. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hiện tại độc thân. Như vậy cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và anh Việt Anh rồi đấy. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại". Việt Anh - Quỳnh Nga chơi thân chung một nhóm bạn đều là diễn viên nổi tiếng ở miền Bắc. Trong bài phỏng vấn cuối năm 2020, Việt Anh cũng khẳng định không yêu Quỳnh Nga: "Sau hơn 1 năm tôi ly hôn, cả 2 vẫn là bạn. Như vậy là đủ hiểu Nga có phải người thứ 3 hay không. Tôi nghĩ sau này, nếu tôi và Nga có đến với nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi đều độc thân, không còn ràng buộc về pháp luật với người cũ. Tất nhiên, đó là tôi giả định trong tương lai. Hiện tại, tôi không yêu Quỳnh Nga".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quynh-nga-dang-anh-goi-cam-nhung-fan-phat-hien-chi-tiet-cho-thay-viet-anh-khong-man-ma-nhu-xua-433585.html