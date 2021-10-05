"Chối đây đẩy" nhưng Quỳnh Nga lại bị soi "dính thính" Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp 

Sao Việt 05/10/2021 11:33

Đăng ảnh sexy vào bếp nấu ăn, Quỳnh Nga lại tiếp tục để lộ "hint" hẹn hò với Việt Anh.

Tối qua (4/10), Quỳnh Nga bất ngờ đăng tải loạt ảnh ăn mặc sexy vào bếp trổ tài nấu nướng. Nữ diễn viên 8X chọn đầm hai dây, khéo khoe vòng 1 căng đầy gợi cảm khiến không ít người muốn "ngộp thở".

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 1

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 2

Đăng kèm loạt ảnh phô diễn vòng 1 nóng bỏng, người đẹp sinh năm 1988 không quyên viết lời "thả thính" ngọt ngào:  "Anh muốn ăn gì nào". 

Loạt ảnh sexy của Quỳnh Nga khiến fan ngay lập tức chú ý đến động thái của Việt Anh. Không rõ vô tình hay cố ý mà nam diễn viên "Hướng dương ngược nắng" cũng đăng dòng trạng thái úp mở liên quan đến đồ ăn trong tối 4/10.

Cụ thể, Việt Anh đăng hai bức ảnh trái ngược nhau. Một bên là ảnh nam diễn viên mặc vest bảnh bao, bên còn lại là ảnh mặc sơ mi hờ hững, để lộ body vạm vỡ kèm lời nhắn cũng liên quan tới đồ ăn: "Đau đầu không biết nên chọn phong cách menu nào? Bào ngư vi cá hay beefsteak bò kobe".

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 3

Động thái của Quỳnh Nga và Việt Anh khiến nhiều người cho rằng cả hai đang khéo "thả thính" nhau trên mạng xã hội. Thực tế, đây không phải lần đầu hai diễn viên vướng tin đồn hẹn hò bị soi chi tiết riêng tư liên quan tới nhau.

Cách đây không lâu, Việt Anh và Quỳnh Nga bị nghi đang sống chung nhà khi khoe ảnh vào bếp nấu ăn vì góc bếp cả hai giống nhau.

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 4

Tối 27/9 vừa qua, Quỳnh Nga cũng hội ngộ nhóm bạn thân mừng sinh nhật muộn trong đó có Việt Anh. Khoảnh khắc cặp đôi tin đồn đứng cạnh nhau, tình bể tình trong bộ ảnh đón tuổi mới cùng hội bạn khiến netizen rần rần, tích cực "đẩy thuyền".

Cùng chơi chung nhóm bạn thân, Quỳnh Nga và Việt Anh thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020 sau khi hợp tác chung trong phim "Sinh tử". Năm lần bảy lượt vướng nghi vấn yêu đương, cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều lên tiếng phủ nhận và khẳng định xem nhau là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 5

Cuối tháng 6/2021, Quỳnh Nga từng nói về tin đồn tình cảm với Việt Anh, cho rằng cả 2 đang độc thân nên việc đến với nhau là điều có thể xảy ra. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi hiện tại độc thân. Như vậy cũng là câu trả lời cho mối quan hệ của tôi và anh Việt Anh rồi đấy. Nếu tương lai chúng tôi có yêu nhau thật thì đúng là bình thường mà. Nhưng đó vẫn chỉ là chuyện tương lai. Còn hiện tại, cứ để tự nhiên, nhiều khi mọi người chú ý quá khiến chúng tôi gặp nhau, đi chơi cùng nhóm bạn cũng thấy ngại".

Trong bài phỏng vấn cuối năm 2020, Việt Anh cũng khẳng định không yêu Quỳnh Nga: "Sau hơn 1 năm tôi ly hôn, cả 2 vẫn là bạn. Như vậy là đủ hiểu Nga có phải người thứ 3 hay không. Tôi nghĩ sau này, nếu tôi và Nga có đến với nhau, đó cũng là chuyện bình thường. Chúng tôi đều độc thân, không còn ràng buộc về pháp luật với người cũ. Tất nhiên, đó là tôi giả định trong tương lai. Hiện tại, tôi không yêu Quỳnh Nga".

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 6

'Chối đây đẩy' nhưng Quỳnh Nga lại bị soi 'dính thính' Việt Anh khi đăng ảnh sexy vào bếp  - Ảnh 7

Dù chưa xác nhận chuyện hẹn hò, phủ nhận chuyện yêu đương nhưng cả hai thường xuyên "thả thính" nhau trên mạng, fan cũng được dịp tích cực "đẩy thuyền" vì cặp đôi hiện tại đều độc thân.

Hà My

Ảnh: FBNV. Tổng hợp 

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