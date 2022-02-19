Vợ cũ tìm gia sư tiếng Anh cho con, Việt Anh gay gắt chấn chỉnh: "Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì?"

Hậu trường 19/02/2022 14:34

Màn đối thoại về việc tìm gia sư cho con của diễn viên Việt Anh và vợ cũ bỗng nhiên trở thành đề tài tranh luận dữ dội của cộng đồng mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, vợ cũ Việt Anh đăng tải bài viết để tìm gia sư dạy học cho con. Theo đó, Hương Trần mong muốn tìm được một gia sư kèm cặp cho quý tử 5 tuổi của mình học tiếng Anh và tiếng Việt: "Em cần tìm gia sư tại nhà cho bé 5 tuổi, dạy tiếng Việt và tiếng Anh! Ai có giới thiệu giúp em" - vợ cũ Việt Anh chia sẻ.

Vợ cũ tìm gia sư tiếng Anh cho con, Việt Anh gay gắt chấn chỉnh: 'Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì?' - Ảnh 1

Bên dưới bình luận, màn nhắc nhở của Việt Anh đã lập tức thu hút sự chú ý của dân tình. Có thể thấy, nam diễn viên không mấy đồng tình với cách làm này của vợ, theo anh, con trai chỉ cần học tiếng Việt là đủ: "Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì. Cần cô dạy tiếng Việt thôi" - Việt Anh nhắc vợ cũ với giọng điệu khá nghiêm túc.

Vợ cũ tìm gia sư tiếng Anh cho con, Việt Anh gay gắt chấn chỉnh: 'Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì?' - Ảnh 2

Đáp lại, Hương Trần nói ngắn gọn: "Thì đang tìm tiếng Việt đây". Màn đối thoại về cách dạy con của nam diễn viên và vợ cũ sau đó bỗng nhiên trở thành đề tài tranh luận nảy lửa của hội những bà mẹ. Nhiều người không cùng quan điểm Việt Anh khi cho rằng cho con trai chưa cần học tiếng Anh, nhiều người lại khá đồng tình với việc để con rành rọt tiếng Việt trước. 

Về phía mình, vợ cũ Việt Anh cũng giải thích khi có người thắc mắc việc cho con học tiếng Anh 5 tuổi. "Sắp học lớp 1 rồi mà nghỉ học lâu quá, bạn ý không biết đọc bảng chữ cái, con số", cô nói. 

Vợ cũ tìm gia sư tiếng Anh cho con, Việt Anh gay gắt chấn chỉnh: 'Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì?' - Ảnh 3
Vợ cũ Việt Anh và con trai. (Ảnh: FBNV)

Hương Trần là người vợ thứ 2 của Việt Anh, cặp đôi có với nhau 7 năm gắn bó với trái ngọt hôn nhân là 1 cậu quý tử. Đến tháng 6/2019, Việt Anh - Hương Trần thông báo ly hôn kéo theo nhiều ồn ào đấu tố qua lại. Thời điểm đó, Việt Anh lấp lửng ý định giành quyền nuôi con nên Hương Trần lên mạng chỉ trích, bới móc đời tư của anh chàng. 

Vợ cũ tìm gia sư tiếng Anh cho con, Việt Anh gay gắt chấn chỉnh: 'Tiếng Việt chưa xong, tiếng Anh cái gì?' - Ảnh 4

Sau nhiều lần đấu tố qua lại, đến đầu năm 2020, Việt Anh xác nhận đã bình thường hóa mối quan hệ với vợ cũ, cả hai đã có thể ngồi xuống nói chuyện vì tương lai của con. Thậm chí, vào thời điểm tháng 9/2020, cả hai còn gây xôn xao khi bất ngờ tổ chức tiệc "kỷ niệm 1 năm rưỡi ly hôn". Nam diễn viên cho biết, anh và vợ cũ sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau nuôi dạy con trai.

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