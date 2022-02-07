Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý

Hậu trường 07/02/2022 22:35

Đầu năm mới, diễn viên Việt Anh ghé nhà thăm nghệ sĩ Công Lý, còn tiết lộ về sức khỏe cô Đẩu khiến netizen thở phào nhẹ nhõm.

Ngày 7/2, Việt Anh đăng ảnh tới thăm NSND Công Lý thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, trước đó nghệ sĩ Công Lý phải nhập viện và điều trị bệnh trong thời gian dài. Tới thăm nghệ sĩ Công Lý, Việt Anh tiết lộ hiện tại sức khỏe của đàn anh rất tốt khiến fan hâm mộ bớt lo lắng.

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 1
Trước đó, nghệ sĩ Công Lý có thời gian nhập viện và điều trị bệnh khiến khán giả lo lắng

Việt Anh cho biết: "Khi tới thăm NSND Công Lý, thấy anh đang gánh tạ và hít đất các kiểu, mình hỏi sao anh tập máu thế, anh bảo phải thế mới nhanh tham gia các hoạt động trong năm nay. Vậy là ngon rồi, chờ anh tham gia cùng những hoạt động nghệ thuật, mà công chúng thấy nhớ anh rồi đấy. 2022 phải rực rỡ anh già nhé".

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 2
Việt Anh đăng ảnh hội ngộ bên Phó chủ tịch Công Lý và cho biết sức khỏe hiện tại của cô Đẩu đang rất tốt

Trong bức ảnh chụp chung có thể thấy sức khỏe và tinh thần của diễn viên hài Công Lý phần nào khởi sắc hơn. Có thể thấy nam nghệ sĩ đang tích cực tập luyện để có sức khoẻ tốt nhất và hội ngộ sớm với người hâm mộ qua những tác phẩm mới trong năm nay.

Diễn viên Việt Anh rất vui mừng vì sức khoẻ của NSND Công Lý ngày một tốt lên. NSND Công Lý là Phó Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá nghệ sĩ nên Việt Anh rất mong anh ngày càng khoẻ để tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng cũng như những hoạt động nghệ thuật.

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 3
Bà xã Công Lý gửi lời cảm ơn tới Việt Anh, thể hiện mối quan hệ thân thiết, gắn bó

Dưới phần bình luận, bà xã của nghệ sĩ Công Lý cũng gửi lời cảm ơn tới nam diễn viên Người phán xử vì đã quan tâm tới ông xã mình. Việt Anh trả lời: “Đó là trách nhiệm của người em với anh của mình mà em, một người anh rất tình cảm và đáng yêu”, thể hiện phần nào tình cảm gắn bó, thân thiết giữa nam diễn viên với vợ chồng nghệ sĩ Công Lý.

Trước và sau Tết Nhâm Dần, đông đảo nghệ sĩ Việt như Xuân Bắc, Vân Dung, Thảo Vân, Mạnh Trường, Hồng Diễm, Duy Hưng, Lương Thanh….đã gửi lời và tới tận nhà nghệ sĩ Công Lý để hỏi thăm sức khỏe của cô Đẩu và mong anh sẽ có sức khỏe thật tốt để quay lại với nhiều dự án nghệ thuật mới.

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 4
Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 5
Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 6

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 7

Nhiều nghệ sĩ đã đến thăm Công Lý sau khi nam diễn viên xuất viện

Năm nay Táo Quân vắng NSND Công Lý, nhiều khán giả thấy hụt hẫng. Nhưng vợ nam nghệ sĩ cho biết, đó là sự vắng mặt "đầy tự trọng" của anh. "Anh rất vui, vì biết sẽ được tham gia chương trình. Nhưng sự tự trọng một người nghệ sĩ nên anh đành phải từ chối. Bởi diễn không thăng hoa thì người nghệ sĩ cũng không sướng. Hơn hết, diễn không tốt sẽ làm phiền đến ê-kíp, kéo theo sự hụt hẫng của khán giả", Ngọc Hà chia sẻ về lý do từ chối tham gia Táo Quân của NSND Công Lý.

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 8

Hội ngộ đầu năm, Việt Anh hé lộ chi tiết quan trọng về tình trạng sức khỏe nghệ sĩ Công Lý - Ảnh 9

Sự vắng mặt của cô Đẩu trong Táo Quân khiến khán giả phần nào hụt hẫng nên rất nhiều người đang mong chờ sự xuất hiện của nghệ sĩ Công Lý trong năm nay

 

Hỗn loạn thông tin NSND Công Lý tham gia Táo quân 2022: Phía nam nghệ sĩ chưa xác nhận

Hỗn loạn thông tin NSND Công Lý tham gia Táo quân 2022: Phía nam nghệ sĩ chưa xác nhận

Thông tin NSND Công Lý có tham gia Táo quân 2022 hay không được nhiều khán giả quan tâm. Hiện thông tin nghệ sĩ có tiếp tục tham gia chương trình hay không vẫn chưa nhất quán.

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