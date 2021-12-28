Tối 26/12, để cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ đăng tải ảnh chụp bên cạnh Xuân Bắc và Công Lý. Động thái của Vân Dung khiến nhiều người cho rằng, cô đang ngầm tiết lộ NSND Công Lý vẫn tham gia Táo quân 2022.

Cách đây vài ngày, chương trình Táo quân 2022 xác nhận sẽ lên sóng dịp 30 Tết như mọi năm khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Tuy nhiên, trong buổi tập trung chính thức đầu tiên vào tối 22/12, NSND Công Lý vắng mặt tại buổi đọc kịch bản.

Ngày 27/12, tờ Vietnamnet thông tin rằng NSND Công Lý vẫn tham gia chương trình của Táo Quân 2022. Cụ thể, dù không thể tham gia tập luyện thường xuyên tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng NSND Công Lý vẫn sẽ góp mặt tại Táo Quân 2022.

Ê-kip chương trình đang lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình hình sức khoẻ của NSND Công Lý. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người không khỏi vui mừng và háo hức bởi vai diễn Bắc Đẩu do NSND Công Lý đảm nhận là tuyến vai quan trọng không thể thiếu trong chương trình.

Hỗn loạn thông tin NSND Công Lý tham gia Táo quân.

Tuy nhiên, tới tối ngày 28/12, tờ Tiền Phong đã liên lạc với phía NSND Công Lý để làm rõ vấn đề. Trả lời trên Tiền Phong, đại diện Công Lý cho biết hiện tại phía nam nghệ sĩ vẫn chưa nhận được thông tin gì từ lãnh đạo đài truyền hình Việt Nam.

Hiện tại, NSND Công Lý đang theo phác đồ điều trị của các bác sĩ và chuyên gia trị liệu và chưa từng đến tập chương trình Táo quân năm nay như một số thông tin đăng tải. Trong thời gian qua, nghệ sỹ Công Lý chỉ lên Nhà hát Kịch Hà Nội nơi anh đang công tác để gặp mặt một số anh em đồng nghiệp.

Về bức ảnh được nghệ sỹ Vân Dung đăng tải vào tối 26/12, đại diện của NSND Công Lý cho biết đây là bức ảnh cũ chụp từ trước nên đã gây ra hiểu lầm.

Nghệ sĩ Công Lý trong buổi gặp mặt với các đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trước đó, NS Công Lý phải nhập viện vào tháng 7 năm nay vì bị ngã tại nhà riêng. Hiện tại, anh đã hồi phục. Ngọc Hà, - bà xã nghệ sĩ Công Lý cho biết, hàng ngày anh vẫn lên Nhà hát Kịch Hà Nội - nơi Công Lý làm Phó giám đốc để theo dõi diễn viên tập vở.