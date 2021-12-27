NSND Công Lý xác nhận sẽ tham gia Táo Quân 2022

Sao Việt 27/12/2021 13:55

Dù không thể tham gia tập luyện thường xuyên, nhưng NSND Công Lý vẫn sẽ góp mặt tại Táo Quân 2022.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, dù không thể tham gia tập luyện thường xuyên tại Đài truyền hình Việt Nam nhưng NSND Công Lý vẫn sẽ góp mặt tại Táo Quân 2022. Đồng thời, ê kíp của chương trình đang lựa chọn phương án phù hợp nhất với tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Công Lý cho biết sức khỏe hiện chưa đáp ứng để trở lại công việc, nhất là tập "Táo quân" với cường độ cao, phải thức đêm nhiều. Trong khi, vai diễn Bắc Đẩu của nam nghệ sĩ phải xuất hiện xuyên suốt chương trình, dẫn dắt các Táo qua những phần báo cáo nên phải tốn rất nhiều thời gian để luyện tập.

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NSND Công Lý - Ảnh: Internet

Vào tháng 7/2021, Công Lý phải nhập viện vì bị ngã tại nhà riêng. Sau 3 tháng điều trị tại bệnh viện, đến tháng 10/2021, nam nghệ sĩ đã được xuất viện. Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý cho biết rằng tình hình sức khoẻ của nam nghệ sĩ tiến triển rất tốt, hàng ngày anh vẫn lên Nhà hát Kịch Hà Nội để theo dõi diễn viên tập vở. Anh cũng tham gia các hoạt động thể thao với đồng nghiệp nhưng với vai trò là khán giả để cảm thấy đỡ nhớ sân khấu, nhớ bạn bè.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Công Lý cũng bộc bạch: "Tôi rất nhớ khán giả, nhớ sân khấu, đặc biệt tôi đọc báo thấy rất nhiều khán giả đã dành tình cảm cho tôi với vai Cô Đẩu trong Táo Quân. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng quay trở lại sân khấu trong thời gian sớm nhất".

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Vai diễn 'Bắc Đẩu' của nghệ sĩ Công Lý đã trở thành một phần không thể thiếu của chương trình Táo Quân - Ảnh: Internet

Hiện tại, ê kíp chương trình đang cấp tập chuẩn bị cho buổi ghi hình dự kiến vào ngày 15/1. Suốt nhiều năm qua, chương trình Táo quân có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như: Chí Trung, Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Quang Thắng, Vân Dung... Đây như là một "món ăn tinh thần" không thể thiếu của người Việt vào mỗi dịp Tết.

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