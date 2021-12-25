Lý Nhã Kỳ lần đầu trải lòng về tuổi thơ cơ cực bên cha mẹ. Đây cũng là lần hiếm hoi mà nữ đại gia này tâm sự về tuổi thơ trên sóng truyền hình.
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Lý Nhã Kỳ nổi tiếng ở nhiều vai trò như diễn viên, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội. Từng có một nguồn tin cho biết, tổng giá trị tài sản của nữ diễn viên lên đến trên 400 tỷ đồng. Chính vì vậy, cô nàng luôn tận hưởng và chia sẻ cuộc sống giàu có xa hoa bậc nhất của mình trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, để có khối tài sản hoành tráng như hiện tại, nữ đại gia Vbiz cũng phải nỗ lực rất nhiều để vươn lên từ tuổi thơ cơ cực. Trong chương trình truyền hình "Hát Mãi Ước Mơ" mùa 4, người đẹp đã khiến nhiều người bất ngờ khi kể về quá khứ của mình: "7 tuổi, mình vừa phải đi bán hột dưa, vừa phải chăm bố vì bố bị liệt mà! Ba Kỳ là thương binh 1/4".
Nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Kỳ sẽ không bao giờ quên cảnh đi xin cơm ở những quán ăn nhưng không được phân loại ra mà bị đổ và trộn hết vô, cả canh cả cá rồi về dùng. Sau khi bố mất, Kỳ rất sợ chiếc xe lăn vì nó khó chịu khi làm cho Kỳ nhớ bố rất là nhiều!". Có thể thấy, đây là lần hiếm hoi mà Lý Nhã Kỳ kể về tuổi thơ của mình trên sóng truyền hình.
Hiện tại, Lý Nhã Kỳ cũng tiết lộ thành lập một công ty giải trí riêng để phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật của mình. Đây là bước tiến tiếp theo của nữ doanh nhân sau khi thử sức và thành công ở nhiều lĩnh vực như: bất động sản, thời trang, kim hoàn, truyền thông... Ngoài ra, cô nàng còn được biết đến bởi tấm lòng nhân ái, hoạt động thiện nguyện, phục vụ cộng đồng và lòng hiếu thuận với cha mẹ.