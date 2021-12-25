Lý Nhã Kỳ nổi tiếng ở nhiều vai trò như diễn viên, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội. Từng có một nguồn tin cho biết, tổng giá trị tài sản của nữ diễn viên lên đến trên 400 tỷ đồng. Chính vì vậy, cô nàng luôn tận hưởng và chia sẻ cuộc sống giàu có xa hoa bậc nhất của mình trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, để có khối tài sản hoành tráng như hiện tại, nữ đại gia Vbiz cũng phải nỗ lực rất nhiều để vươn lên từ tuổi thơ cơ cực. Trong chương trình truyền hình "Hát Mãi Ước Mơ" mùa 4, người đẹp đã khiến nhiều người bất ngờ khi kể về quá khứ của mình: "7 tuổi, mình vừa phải đi bán hột dưa, vừa phải chăm bố vì bố bị liệt mà! Ba Kỳ là thương binh 1/4".