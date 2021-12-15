Lý Nhã Kỳ 'mua đứt' tất cả căn hộ trong chung cư 25 tầng, đi tới đâu 'rót tiền' tới đó

Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi ra mắt talkshow của riêng mình mang tên Trà chiều cùng "Mợ chảnh". Tại đây, người đẹp có dịp chia sẻ dài về cuộc sống ở độ tuổi 39 của mình.

Mới đây, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã ghé thăm ngôi nhà của Lý Nhã Kỳ tại Sài Gòn. Đây là một tòa nhà nhiều tầng thuộc sở hữu bất động sản của nữ diễn viên. Nam danh hài giới thiệu: "Tôi đang ở nhà chị Lý Nhã Kỳ. Mọi người nhìn thấy căn phòng này có rộng không? Tôi xin nói luôn, đây chỉ là một căn phòng nhỏ trong căn nhà 25 tầng của chị ấy thôi và tôi đang đứng ở căn nhà đó". Điều này khiến nhiều người xem vô cùng bất ngờ và "choáng váng" trước độ giàu "cực khủng" của nữ diễn viên. Đồng thời, nam danh hài còn tiét lộ thêm rằng tòa nhà này ban đầu là nguyên một chung cư 25 tầng. Tuy nhiên, sau khi Lý Nhã Kỳ tới đây, người đẹp đã đập thông tất cả các phòng để làm thành căn nhà riêng để ở.

Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Internet Tiếp lời Lê Dương Bảo Lâm, Lý Nhã Kỳ cho hay: "Chị bỏ tiền mua hết các căn hộ trong căn chung cư 25 tầng này". Có thể thấy, dân tình đoán rằng nhà mới của Lý Nhã Kỳ có giá trị khủng, phải lên đến hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng khoe sương sương phòng ăn bên trong ngôi biệt thự.

Một góc phòng khách trong căn hộ 'tiền tỷ' của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Chụp màn hình Cô cho biết: "Lê Dương Bảo Lâm nhìn đi, trong căn phòng này có con công là biểu tượng của sự quý phái, sang trọng. Logo tập đoàn của tôi cũng là công. Tất cả các hệ thống nhận dạng đều là công hết. Chăm sóc tôi hiện tại có một đầu bếp riêng, chuyên nấu tất cả các món. Lần trước tôi có mời Lê Dương Bảo Lâm tới dự tiệc. Toàn bộ món ăn trong bữa tiệc đó đều do đầu bếp riêng của tôi nấu". Hoa cũng có stylist riêng - Ảnh: Chụp màn hình Là một người yêu hoa, nữ diễn viên bộc bạch thêm: "Ngoài ra, tôi còn có một stylist hoa riêng. Mỗi ngày, stylist đó sẽ cắm những bình hoa khác nhau trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn…". Bên cạnh việc ra mắt chương trình mới, người đẹp cũng tiết lộ thành lập một công ty giải trí riêng để phục vụ cho các hoạt động nghệ thuật của mình. Đây là bước tiến tiếp theo của nữ doanh nhân sau khi thử sức và thành công ở nhiều lĩnh vực như: bất động sản, thời trang, kim hoàn, truyền thông...

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