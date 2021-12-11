Ngọc Trinh hé lộ bí quyết để có làn da 'trắng không tì vết' trong 'biệt phủ' triệu đô

Sao Việt 11/12/2021 21:13

Ngọc Trinh luôn được mọi người ngưỡng mộ với vòng eo 56 và làn da trắng nõn không tì vết.

Mới đây, trên kênh Youtube của Ngọc Trinh đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô mới thức dậy buổi sáng. Cuộc sống của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải ghen tị bởi quá sung túc. Thậm chí "nữ hoàng nội y" còn có siêu xe, mặc đồ hiệu,... Cơ ngơi được thiết kế sang trọng với màu trắng chủ đạo. Với độ hoành tráng này, nhiều người đồn đoán giá trị của căn hộ này lên đến 20 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, người đẹp không ngần ngại để mặt mộc xuất hiện trước công chúng. Cô nàng chia sẻ: 'Tôi có một thói quen khi sống trong biệt thự triệu đô là sáng sớm nào thức dậy cũng ra ban công trước phòng ngồi để hít thở bầu không khí trong lành. Khu biệt thự nhà tôi nhiều cây cối nên không khí rất tốt".

ngoc trinhNgọc Trinh hé lộ bí quyết để có làn da 'trắng không tì vết' trong 'biệt phủ' triệu đô - Ảnh 2
Ngọc Trinh chia sẻ bí quyết chăm sóc da của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ về cách chăm sóc da của mình, cô nàng bộc bạch thêm: "Tôi cũng có một thói quen rất tốt là đi ngủ sớm. 9 rưỡi tối là tôi đã tắt điện thoại, không coi nữa để 10 giờ là có thể vào giấc ngủ ngon lành. Thói quen này rất khác với những bạn bè đồng trang lứa của tôi. Nhờ đó, da mặt tôi rất khỏe. Tôi cũng có được nền tảng sức khỏe bên trong khá tốt. Tôi ít khi bị ốm, cảm vặt. Một năm, tôi chỉ hắt hơi, xổ mũi hai ba lần gì đó, trong khi bạn bè tôi bị thường xuyên".

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Người đẹp sở hữu gương mặt baby và làn da trắng hồng khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Để càng phải sống một cuộc sống lành mạnh hơn, người đẹp phải ngủ sớm, dậy sớm tập thể dục thì mới giữ được cơ thể khỏe mạnh, vẻ đẹp trẻ trung.

Đồng thời, cô nàng cũng chia sẻ về thói quen ăn uống của mình: "Bữa sáng của tôi luôn có nước giảm cân, cà phê sữa, yến mạch hoặc khoai lang. Tất nhiên, một buổi sáng không phải tôi ăn cả yến mạch lẫn khoai lang. Hôm nay tôi ăn yến mạch thì ngày mai tôi ăn khoai lang. Trước đây tôi không biết nên toàn đổ nước trắng vào yến mạch".

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Từ khóa:   Ngọc Trinh sao Việt chăm sóc da

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