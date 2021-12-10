Rộ tin đồn mang thai, 'Nữ hoàng phòng trà' khoe vòng eo 'con kiến' gây choáng ở độ tuổi tứ tuần

Ở tuổi 40 của mình, Lệ Quyên cho biết cô vẫn đủ tự tin để đăng những bức ảnh khoe số do ba vòng mà không cần chụp bằng phần mềm, cũng không cần chỉnh sửa...

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã đăng tải loạt ảnh khoe thân hình chuẩn không chút mỡ thừa của mình ở tuổi 40. Nữ ca sĩ diện đồ tập thể dục bó sát, tạo dáng khéo léo khoe đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng 2 và vòng 3. Trên trang cá nhân, cô viết: “Eo giờ chắc nhỏ hơn 59 vì Quyên tập toàn bài bụng nâng cao nonstop. Thư giãn rồi tập thôi. Đã thấy tài khoản ting ting và được trở lại sân khấu với những event chọn lọc siêu vip rồi, tuyệt vời quá. Love my life”.

Bài đăng xoá tan tin đồn mang thai của Lệ Quyên - Ảnh: Chụp màn hình Nữ ca sĩ khoe nét đẹp trẻ trung cùng thân hình 'đồng hồ cát' - Ảnh: FBNV Dù đã ở độ tuổi tứ tuần và trải qua một lần sinh nở, nhưng vóc dáng của "Nữ hoàng phòng trà" vẫn thon thả, tràn đầy sức sống không kém thuở đôi mươi. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng bác bỏ được tin đồn mang thai với "tình trẻ" Lâm Bảo Châu xuất hiện cách đây không lâu. Chỉ sau thời gian ngắn, bài viết của cô nhận về hàng trăm bình luận khen ngợi từ khán giả. Nữ ca sĩ ngày càng quyến rũ và gợi cảm - Ảnh: FBNV

Đường cong gợi cảm giúp Lệ Quyên luôn tự tin và trẻ trung - Ảnh: FBNV Kể từ khi công khai quen tình trẻ kém 11 tuổi, nữ ca sĩ không chỉ chăm chỉ luyện tập giữ gìn vóc dáng mà còn thường xuyên khoe ảnh của mình lên trên trang cá nhân. Nói về "bí quyết" giữ gìn vóc dáng, cô nàng bật mí trong đợt nghỉ dịch vừa qua cô dành phần lớn thời gian để tập thể dục.

Các bức ảnh khoe đường cong nóng bỏng trong trang phục bó sát, hay những khoảnh khắc diện bikini hai mảnh của cô gần đây đã khiến các cư dân mạng không khỏi trầm trồ và trở thành tiêu điểm được nhiều công chúng bán tán xôn xao.

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